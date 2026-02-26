Больше не сожгут ни одной куртки: ЕС запретил уничтожать непроданную одежду

Европейская комиссия официально утвердила новые правила в рамках регламента об экодизайне для устойчивой продукции – Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Документ направлен на прекращение практики уничтожения непроданной одежды, аксессуаров и обуви на территории Европейского Союза.

Европейская комиссия запретила уничтожение непроданной одежды и обуви – новые правила вступают в силу

По оценкам Европейской комиссии, ежегодно в Европе уничтожают от 4% до 9% непроданных текстильных изделий еще до того, как их кто-нибудь наденет. Последствия масштабны: такие отходы генерируют около 5,6 млн. тонн выбросов CO₂ в год. Это сопоставимо с годовыми выбросами целой Швейцарии в 2021 году . Только во Франции ежегодно уничтожают непроданную продукцию на примерно 630 млн евро, а в Германии утилизируют почти 20 млн возвращенных товаров.

Новые правила обязывают компании раскрывать информацию об объемах непроданных потребительских товаров, которые они утилизируют как отходы. Европейский Союз также вводит прямой запрет на уничтожение непроданной одежды, обуви и аксессуаров к ним.

В то же время, регламент предусматривает исключения. Уничтожение будет разрешено только в четко определенных случаях – в частности, из соображений безопасности или если продукция серьезно повреждена. Контроль выполнения требований будут осуществлять национальные органы государств-членов.

Закон об имплементации вводит стандартизированный формат отчетности для предприятий. Компании должны будут регулярно предоставлять данные о количестве утилизированных непроданных товаров. Это должно создать прозрачную систему, где уничтожение станет исключением, а не бизнес-моделью .

Запрет для крупных компаний заработает с 19 июля 2026 года. Для среднего бизнеса аналогичные ограничения вступят в силу с 2030 года. Требования к раскрытию информации уже применяются к крупному бизнесу, а средние компании начнут отчитываться с 2030 года. Полноценное действие новых стандартов раскрытия информации стартует с февраля 2027 г., чтобы дать бизнесу время адаптироваться.

Европейская комиссия рекомендует предприятиям пересмотреть подходы к управлению запасами и обработке возвратов. Среди альтернатив – перепродажа, восстановление, благотворительные передачи или повторное использование товаров. Цель – переход к более замкнутой экономике, где ресурсы используются максимально эффективно .

Новые правила могут существенно изменить рынок моды в Европе. Компаниям придется пересмотреть логистику, прогнозирование спроса и политику возвращений. В то же время потребители и экологические организации уже называют решение историческим шагом в борьбе с перепроизводством и расточительностью в fashion-индустрии.

