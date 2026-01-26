Звикати жити в «країні генераторів»: експерт шокував прогнозом про відключення світла

Послаблення графіків відключень світла в Україні залежить від нових ворожих ударів по енергетиці.

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Водночас очікується, що наприкінці березня та у квітні активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість дефіциту, відповідно, якщо не буде нових масованих обстрілів, графіки стануть м'якшими. Про це у коментарі "Телеграфу" сказав голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

"Але все одно до літа ми маємо готуватися до графіків, оскільки по два енергоблоки атомних електростанцій одночасно виходитимуть у планові ремонти", — зазначив він.

Стосовно ж повного припинення графіків відключень, то експерт вважає це дуже віддаленою перспективою.

"Як я завжди кажу, треба найближчі три, а може й п'ять років звикнути жити в країні генераторів. Ми бачимо шалений дефіцит, і лише бізнес може побудувати нові потужності. Це не будується за один рік — це перспектива трьох-п'яти років, щоб подолати дефіцит потужностей. Старі вугільні станції дуже неефективні, це такі старі "пароплави", які рано чи пізно закінчують своє життя", — розповів Ігнатьєв.

Разом з тим, за словами експерта, уже зараз відносне потепління впливає на стан енергосистеми досить суттєво. Спостерігається зменшення дефіциту електроенергії.

"Якщо на початку тижня він сягав 6,8–7 ГВт-год через морози, то станом сьогодні показник знизився до 3,8 ГВт-год. Відповідно, графіки відключень стали значно м’якшими. Саме морози й формували той великий дефіцит, який ми мали раніше. Щоправда, сонячна генерація працює неефективно — наприклад, учора вона давала лише 4,5–6% від встановленої потужності, тобто близько 230 МВт-год, а це дуже мало", — додав Ігнатьєв.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр енергетики Денис Шмигаль доручив "Укренерго" скоротити тривалість відключень електроенергії в найпроблемніших регіонах шляхом збільшення імпорту, будівництва нових ліній електропередач та покращення пропускної здатності мереж. Однак, як зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, у короткостроковій перспективі суттєвого зростання імпорту з ЄС очікувати не варто.