Привыкать жить в «стране генераторов»: эксперт шокировал прогнозом об отключении света

Ослабление графиков отключений света в Украине зависит от новых вражеских ударв по энергетике.

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

В то же время, ожидается, что в конце марта и в апреле активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большинство дефицита, соответственно, если не будет новых массированных обстрелов, графики станут более мягкими. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"Но все равно до лета мы должны готовиться к графикам, поскольку по два энергоблока атомных электростанций будут одновременно выходить в плановые ремонты", — отметил он.

Что касается полного прекращения графиков отключений, то эксперт считает это очень отдаленной перспективой.

"Как я всегда говорю, нужно ближайшие три, а может, и пять лет привыкнуть жить в стране генераторов. Мы видим яростный дефицит, и только бизнес может построить новые мощности. Это не строится за один год – это перспектива трех-пяти лет, чтобы преодолеть дефицит мощностей. Старые угольные станции очень неэффективны, это такие старые пароходы, которые рано или поздно заканчивают свою жизнь", — рассказал Игнатьев.

Вместе с тем, по словам эксперта, уже сейчас относительное потепление влияет на состояние энергосистемы очень существенно. Наблюдается уменьшение дефицита электроэнергии.

"Если в начале недели он достигал 6,8–7 ГВт-ч из-за морозов, то по состоянию на сегодняшний день показатель снизился до 3,8 ГВт-ч. Соответственно, графики отключений стали гораздо более мягкими. Именно морозы и формировали тот большой дефицит, который у нас был раньше. Правда, солнечная генерация работает неэффективно — например, вчера она давала лишь 4,5–6% от установленной мощности, то есть около 230 МВт-ч, а это очень мало", — добавил Игнатьев.

Как сообщал портал "Комментарии", министр энергетики Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" сократить продолжительность отключений электроэнергии в самых проблемных регионах путем увеличения импорта, строительства новых линий электропередач и улучшения пропускной способности сетей. Однако, как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в краткосрочной перспективе существенного роста импорта из ЕС не стоит ожидать.