Зустріч, яка може змінити хід війни: де і коли Трамп зустрінеться із Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 8 липня на саміті НАТО в Туреччині. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на Білий дім.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Трамп та Зеленський проведуть зустріч удень у середу, 8 липня.

При цьому відкрито ні Київ, ні Вашингтон наразі зустріч не підтвердили.

Крім того, у Дональда Трампа 8 липня заплановано зустріч із президентом перехідного періоду Сирії Ахмадом аш-Шараа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля та перспективи завершення війни. За словами українського лідера, він бачить "реальну перспективу" досягнення миру за збереження рішучої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський про результати переговорів із президентом США повідомив у своїх соціальних мережах 4 липня. Президент привітав Трампа та американський народ із 250-річчям незалежності США, подякував Вашингтону за військову, політичну та гуманітарну допомогу, яку Україна отримує з початку повномасштабної війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін 4 липня провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні, перспективи дипломатичного врегулювання та двосторонні відносини. Про це повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, розмова Трампа та Путіна тривала 1 годину 25 хвилин. У ньому російський диктатор привітав Трампа із 250-річчям незалежності США, після чого сторони перейшли до обговорення міжнародних питань, зокрема російсько-української війни.



