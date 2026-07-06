Встреча, которая может изменить ход войны: где и когда Трамп встретится с Зеленским

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 июля в ходе саммита НАТО в Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу со ссылкой на Белый дом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Трамп и Зеленский проведут встречу днем в среду, 8 июля.

При этом открыто ни Киев, ни Вашингтон пока что встречу не подтвердили.

Кроме того, у Дональда Трампа 8 июля запланирована встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмадом аш-Шараа.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия и перспективы завершения войны. По словам украинского лидера, он видит "реальную перспективу" достижения мира при сохранении решительной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский о результатах переговоров с президентом США уведомил в своих социальных сетях 4 июля. Президент поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости США, поблагодарил Вашингтон за военную, политическую и гуманитарную помощь, которую Украина получает с начала полномасштабной войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 4 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, перспективы дипломатического урегулирования и двусторонние отношения. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, разговор Трампа и Путина длился 1 час 25 минут. В нем российский диктатор поздравил Трампа с 250-летием независимости США, после чего стороны перешли к обсуждению международных вопросов, в частности, российско-украинской войны.



