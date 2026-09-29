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Зупинять чи прискорять: в «Укрзалізниці» розповіли, що тепер буде з поїздами під час тривог

«Укрзалізниця» змінила правила роботи під час повітряних тривог: деталі відповіді на запит

29 вересня 2026, 17:18
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Кравцев Сергей

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряної тривоги. Про це у відповіді на журналістський запит видання "Коментарі" повідомив Департамент інформаційної політики та стратегічних комунікацій АТ "Укрзалізниця".

Зупинять чи прискорять: в «Укрзалізниці» розповіли, що тепер буде з поїздами під час тривог

Потяг. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новими правилами, за жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть рух. Проте вокзали та станції можуть зачинятися для мінімізації ризиків через велику скупченість людей. У такому разі посадка й висадка здійснюватимуться через підземні переходи (як це вже практикується на Центральному вокзалі Києва).

За червоного рівня загрози посадка пасажирів повністю припиняється, а людей запрошують до найближчих укриттів або ПМУ (первинних мобільних укриттів), які встановлені на багатьох станціях.

Водночас у компанії наголосили: червоний рівень не означає автоматичної зупинки поїздів у дорозі.

Доля кожного поїзда вирішується окремо моніторинговими групами залізниці, які працюють цілодобово.

Якщо є загроза для руху, аналізуються відстань до укриттів, швидкість цілі та час до можливого зіткнення. На основі цього ухвалюється рішення про зміну швидкості або зупинку з евакуацією (чи без неї).

Якщо прямої підвищеної небезпеки немає, поїзд продовжує рух із значно зменшеною швидкістю, щоб локомотивна бригада могла негайно зупинити склад при виявленні перешкоди.

Пасажирів закликають стежити за оперативними оголошеннями через гучномовці, інформаційні табло, а також у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Також видання "Коментарі" повідомляло – РФ завдала цинічного удару по пасажирському потягу під Харковом: вибухи і пожежі.




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