Російські війська вранці 9 вересня атакували безпілотником пасажирський потяг у Харківській області. Ворожий дрон влучив у задню частину поїзда сполученням "Харків — Ізюм", після чого виникла пожежа. Внаслідок удару постраждали семеро людей.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації, атака сталася близько 10:00 на залізничній станції неподалік села Іскра. За попередньою інформацією, для удару російські війська застосували "Шахед".

"Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд із с. Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків — Ізюм". Виникла пожежа", — повідомили в адміністрації.

Атака на потяг у Харківській області. / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Інформацію про російську атаку також підтвердив керівник правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, після удару поїзд зупинили, щоб провести евакуацію людей. Пасажирів та залізничників вдалося вивести з небезпечної зони.

Водночас уникнути постраждалих не вдалося. Через значний розліт уламків поранення отримали семеро людей. Серед травмованих є як пасажири, так і працівники залізниці.

"Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого. Втім, розліт уламків значний. Уламкові поранення отримали семеро людей — працівники залізниці та пасажири", — зазначив Перцовський.

Після атаки на місці працювали відповідні служби. Вони ліквідовували пожежу та наслідки удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що президент Кароль Навроцький міг би використати свої близькі відносини з американським лідером Дональдом Трампом, щоб допомогти Україні отримати дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.