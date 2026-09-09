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РФ нанесла циничный удар по пассажирскому поезду под Харьковом: взрывы и пожары привели к страшному

Российский беспилотник попал в заднюю часть пассажирского поезда на станции вблизи села Искра. Из-за разлета обломков ранения получили семь пассажиров и железнодорожников

9 сентября 2026, 12:40
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Клименко Елена

Российские войска утром 9 сентября атаковали беспилотником пассажирский поезд в Харьковской области. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением "Харьков — Изюм", после чего возник пожар. В результате удара пострадали семь человек.

РФ нанесла циничный удар по пассажирскому поезду под Харьковом: взрывы и пожары привели к страшному

Фото: из открытых источников

Как сообщили в Изюмской городской военной администрации, атака произошла около 10:00 на железнодорожной станции недалеко от села Искра. По предварительной информации, для удара российские войска применили "Шахед".  

"Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением "Харьков — Изюм". Возник пожар", — сообщили в администрации.

РФ нанесла циничный удар по пассажирскому поезду под Харьковом: взрывы и пожары привели к страшному - фото 2 Атака на поезд Харьковской области. / © Facebook-страница Александра Перцовского

Информацию о российской атаке также подтвердил руководитель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. По его словам, после удара поезда остановили, чтобы провести эвакуацию людей. Пассажиров и железнодорожников удалось вывести из опасной зоны.

В то же время избежать пострадавших не удалось. Из-за значительного разлета обломков ранения получили семь человек. Среди травмированных есть как пассажиры, так и работники железной дороги.

"Удалось спасти персонал и пассажиров от самого плохого. Впрочем, разлет обломков значителен. Обломочные ранения получили семь человек — работники железной дороги и пассажиры", — отметил Перцовский.

После атаки на месте работали соответствующие службы. Они ликвидировали пожар и удар.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что президент Кароль Навроцкий мог бы использовать свои близкие отношения с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине получить дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.



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