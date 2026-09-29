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Остановят или ускорят: в «Укрзализныце» рассказали, что теперь будет с поездами во время тревог

"Укрзализныця" изменила правила работы во время воздушных тревог: детали ответа на запрос

29 сентября 2026, 17:18
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Кравцев Сергей

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила работы железной дороги во время воздушной тревоги. Об этом в ответе на журналистский запрос издания "Комментарии" сообщил Департамент информационной политики и стратегических коммуникаций АО "Укрзализныця".

Остановят или ускорят: в «Укрзализныце» рассказали, что теперь будет с поездами во время тревог

Поезд. Фото: из открытых источников

Согласно новым правилам, при желтом уровне угрозы поезда будут продолжать движение. Однако вокзалы и станции могут закрываться для минимизации рисков из-за большого скопления людей. В таком случае посадка и высадка будут производиться через подземные переходы (как это уже практикуется на Центральном вокзале Киева).

При красном уровне угрозы посадка пассажиров полностью прекращается, а людей приглашают в ближайшие укрытия или ПМУ (первичные мобильные укрытия), которые установлены на многих станциях.

В то же время, в компании подчеркнули: красный уровень не означает автоматической остановки поездов в пути.

Судьба каждого поезда решается отдельно мониторинговыми группами железной дороги, работающими круглосуточно.

Если есть угроза для движения, анализируются расстояние до укрытий, скорость цели и время возможного столкновения. На основе этого принимается решение об изменении скорости или остановке с эвакуацией (или без нее).

Если прямой повышенной опасности нет, поезд продолжает движение со значительно уменьшенной скоростью, чтобы локомотивная бригада могла немедленно остановить состав при обнаружении помехи.

Пассажиров призывают следить за оперативными объявлениями через громкоговорители, информационные табло, а также в приложении и на сайте "Укрзализныци".

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ нанесла циничный удар по пассажирскому поезду под Харьковом: взрывы и пожары.




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