Золотий будинок в прямому сенсі: що ще знайшли у депутата

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні недостовірної декларації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Золотий депутатський будинок

За матеріалами слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець навмисно не задекларував майно й доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Йдеться, зокрема, про автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, значні грошові надходження, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

Як встановили слідчі, у жовтні 2022 року депутат придбав автомобіль Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн грн. Водночас його офіційно підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менш ніж 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів після купівлі авто було перепродане, а отримані кошти використані на особисті потреби. Ані придбання, ані продаж автомобіля, ані походження коштів у декларації не відображалися.

Правоохоронці кваліфікували дії посадовця за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі поліції Закарпатської області за процесуального керівництва обласної прокуратури, оперативний супровід забезпечують відповідні підрозділи поліції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування щодо майнового стану родини керівника Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Міністерство юстиції України Андрія Свінцицького.