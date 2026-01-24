BMW, Туреччина і VIP-житло: хто такий Андрій Свінцицький і що знайшли журналісти

Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування щодо майнового стану родини керівника Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз при Міністерство юстиції України Андрія Свінцицького.

Розкіш Андрія Свінцицького

За даними розслідування, протягом останніх трьох років близькі родичі посадовця придбали нерухомість і автомобілі загальною вартістю близько одного мільйона доларів. При цьому офіційні доходи, задекларовані самим Свінцицьким, не пояснюють таких масштабних покупок.

Зокрема, дружина чиновника стала власницею квартири в Києві, апартаментів у Туреччині, автомобіля BMW X6, а також ще двох квартир у житловому комплексі бізнес-класу. Теща Свінцицького придбала котедж в Ужгороді, мати — квартиру у VIP-новобудові, а батько — автомобіль Toyota Land Cruiser.

Сам керівник НДЦ судових експертиз задекларував близько 1,2 млн грн річного доходу. Він пояснює статки родини особистими заощадженнями та заробітками, отриманими ще до початку державної служби.

Після публікації матеріалу Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження. За інформацією журналістів, увага НАБУ також пов’язана зі згадками про можливі замовні судові експертизи, які могли використовуватися в інтересах силових структур.

Розслідування ставить під сумнів прозорість походження активів родини та може мати серйозні правові наслідки для посадовця.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с тало відомо, хто саме профінансував заставу у 33,3 мільйона гривень за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Як повідомляє Українська правда, гроші на звільнення політикині з-під варти внесли кілька фізичних осіб та підприємців, частина з яких має політичні або бізнес-зв’язки з її партією, а також резонансне минуле.