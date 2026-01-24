logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события BMW, Турция и VIP-жилье: кто такой Андрей Свинцицкий и что нашли журналисты
commentss НОВОСТИ Все новости

BMW, Турция и VIP-жилье: кто такой Андрей Свинцицкий и что нашли журналисты

Родственники руководителя судебных экспертиз при Минюсте за несколько лет приобрели элитное имущество почти на миллион долларов, что уже заинтересовало антикоррупционные органы

24 января 2026, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование имущественного положения семьи руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины Андрея Свинцицкого.

BMW, Турция и VIP-жилье: кто такой Андрей Свинцицкий и что нашли журналисты

Роскошь Андрея Свинцицкого

По данным расследования, за последние три года близкие родственники чиновника приобрели недвижимость и автомобили общей стоимостью около одного миллиона долларов. При этом официальные доходы, задекларированные самим Свинцицким, не объясняют столь масштабные покупки.

В частности, жена чиновника стала владелицей квартиры в Киеве, апартаментов в Турции, автомобиля BMW X6, а также двух квартир в жилом комплексе бизнес-класса. Теща Свинцицкого приобрела коттедж в Ужгороде, мать – квартиру в VIP-новостройке, а отец – автомобиль Toyota Land Cruiser.

Сам руководитель НИЦ судебных экспертиз задекларировал около 1,2 млн. грн. годового дохода. Он объясняет состояние семьи личными сбережениями и заработками, полученными еще до начала государственной службы.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство. По информации журналистов, внимание НАБУ также связано с упоминаниями о возможных заказных судебных экспертизах, которые могли использоваться в интересах силовых структур.

Расследование подвергает сомнению прозрачность происхождения активов семьи и может иметь серьезные правовые последствия для должностного лица.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, кто именно профинансировал залог в 33,3 миллиона гривен за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Как сообщает Украинская правда, деньги на освобождение политики из-под стражи внесли несколько физических лиц и предпринимателей, часть из которых имеет политические или бизнес-связи с ее партией, а также резонансное прошлое.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/andriy-svincickiy-mayno-rodini-eksperta-min-yustu-ta-rozsliduvannya-bigus-info-50578112.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости