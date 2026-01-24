BMW, Турция и VIP-жилье: кто такой Андрей Свинцицкий и что нашли журналисты

Журналисты Bihus.Info обнародовали расследование имущественного положения семьи руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины Андрея Свинцицкого.

Роскошь Андрея Свинцицкого

По данным расследования, за последние три года близкие родственники чиновника приобрели недвижимость и автомобили общей стоимостью около одного миллиона долларов. При этом официальные доходы, задекларированные самим Свинцицким, не объясняют столь масштабные покупки.

В частности, жена чиновника стала владелицей квартиры в Киеве, апартаментов в Турции, автомобиля BMW X6, а также двух квартир в жилом комплексе бизнес-класса. Теща Свинцицкого приобрела коттедж в Ужгороде, мать – квартиру в VIP-новостройке, а отец – автомобиль Toyota Land Cruiser.

Сам руководитель НИЦ судебных экспертиз задекларировал около 1,2 млн. грн. годового дохода. Он объясняет состояние семьи личными сбережениями и заработками, полученными еще до начала государственной службы.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство. По информации журналистов, внимание НАБУ также связано с упоминаниями о возможных заказных судебных экспертизах, которые могли использоваться в интересах силовых структур.

Расследование подвергает сомнению прозрачность происхождения активов семьи и может иметь серьезные правовые последствия для должностного лица.

