Золотой дом в прямом смысле: что еще нашли у депутата
commentss НОВОСТИ Все новости

Золотой дом в прямом смысле: что еще нашли у депутата

В Закарпатье правоохранители объявили подозрение депутату райсовета, который, по данным следствия, скрыл в декларации имущество и доходы более чем на 8 млн гривен

24 января 2026, 22:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета, подозреваемому в представлении недостоверной декларации и легализации средств, полученных преступным путем.



Золотой депутатский дом

По материалам следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год должностное лицо намеренно не задекларировало имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. Речь идет, в частности, об автомобиле Ford Mustang, находившемся в совместной собственности супругов, значительных денежных поступлениях, а также финансовых операциях по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Как установили следователи, в октябре 2022 года депутат приобрел автомобиль Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн. грн. В то же время его официально подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней после покупки автомобиль был перепродан, а полученные средства использованы на личные нужды. Ни приобретение, ни продажа автомобиля, ни происхождение средств в декларации не отражались.

Правоохранители квалифицировали действия должностного лица по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Досудебное расследование по делу осуществляют следственные полиции Закарпатской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры, оперативное сопровождение обеспечивают соответствующие подразделения полиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналисты Bihus.Info обнародовали расследование по имущественному состоянию семьи руководителя Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины Андрея Свинцицкого.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0KBh7oaqZstnUswYA7ssxYZzWwgq9ex9PsovqPkxcjqVGXJ5yj8CLrfoozSag4Y7pl&id=100064619922550
