Золотой дом в прямом смысле: что еще нашли у депутата

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета, подозреваемому в представлении недостоверной декларации и легализации средств, полученных преступным путем.
Золотой депутатский дом
По материалам следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год должностное лицо намеренно не задекларировало имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. Речь идет, в частности, об автомобиле Ford Mustang, находившемся в совместной собственности супругов, значительных денежных поступлениях, а также финансовых операциях по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.
Как установили следователи, в октябре 2022 года депутат приобрел автомобиль Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн. грн. В то же время его официально подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней после покупки автомобиль был перепродан, а полученные средства использованы на личные нужды. Ни приобретение, ни продажа автомобиля, ни происхождение средств в декларации не отражались.
Правоохранители квалифицировали действия должностного лица по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Досудебное расследование по делу осуществляют следственные полиции Закарпатской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры, оперативное сопровождение обеспечивают соответствующие подразделения полиции.