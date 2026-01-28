logo_ukra

Зникли без сліду: у Єгипті пропали росіяни

У Єгипті третю добу не виходять на зв’язок двоє громадян Росії, які самостійно вирушили з курорту до Каїра

28 січня 2026, 23:37
У Єгипті зникли двоє громадян Російської Федерації, які приїхали до країни як туристи. Про це повідомив батько одного з молодих людей, зазначивши, що зв’язок із ними обірвався вже третю добу.

Зникли без сліду: у Єгипті пропали росіяни

Пропажа росіян у Єгипті

За його словами, хлопці прилетіли до Єгипту 21 січня та відпочивали в Шарм-еш-Шейху. Згодом вони вирішили самостійно поїхати автобусом до Каїра. Про прибуття до столиці та заселення в готель один із них повідомив родичам у листуванні.

Після цього зв’язок з молодими людьми повністю зник. Телефони не відповідають, а жодних повідомлень або дзвінків родичі не отримували.

Батько також розповів, що обидва мали повернутися до Росії через шість днів після прибуття, однак сьогодні авіакомпанія повідомила: пасажири не з’явилися на зворотний рейс.

Наразі обставини зникнення залишаються невідомими. Інформації про затримання, госпіталізацію чи надзвичайні події за їхньої участі офіційно не підтверджено. Родичі намагаються з’ясувати місцезнаходження зниклих та звертаються по допомогу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському Іркутську учасник війни проти України взяв жінку в заручники та вбив її, однак більшість великих російських медіа свідомо приховали факт його військового минулого. Про це повідомив керівник благодійного фонду "Оберег", який допомагає жінкам, що постраждали від насильства, Олександр Соболєв.
За його словами, чоловік тривалий час жорстоко знущався зі своєї дружини та семирічного сина. Йшлося не лише про побиття, а про систематичні катування — порізи ножем, удари, приниження та психологічний терор. Фонд надав жінці та дитині прихисток. Після цього нападник обрав випадкову жінку, яка проживала в притулку фонду, — матір двох доньок. Він приставив їй ніж до горла та силоміць відвіз до своєї квартири. Там чоловік вимагав зв’язати його з дружиною та викликати військового прокурора, аби його гелікоптером доставили назад на фронт.



Джерело: https://t.me/rian_ru
