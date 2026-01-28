Зникли без сліду: у Єгипті пропали росіяни

Рубрики
Ткачова Марія
У Єгипті зникли двоє громадян Російської Федерації, які приїхали до країни як туристи. Про це повідомив батько одного з молодих людей, зазначивши, що зв’язок із ними обірвався вже третю добу.
Пропажа росіян у Єгипті
За його словами, хлопці прилетіли до Єгипту 21 січня та відпочивали в Шарм-еш-Шейху. Згодом вони вирішили самостійно поїхати автобусом до Каїра. Про прибуття до столиці та заселення в готель один із них повідомив родичам у листуванні.
Після цього зв’язок з молодими людьми повністю зник. Телефони не відповідають, а жодних повідомлень або дзвінків родичі не отримували.
Батько також розповів, що обидва мали повернутися до Росії через шість днів після прибуття, однак сьогодні авіакомпанія повідомила: пасажири не з’явилися на зворотний рейс.
Наразі обставини зникнення залишаються невідомими. Інформації про затримання, госпіталізацію чи надзвичайні події за їхньої участі офіційно не підтверджено. Родичі намагаються з’ясувати місцезнаходження зниклих та звертаються по допомогу.