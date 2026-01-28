logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пропали без следа: в Египте пропали россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Пропали без следа: в Египте пропали россияне

В Египте третьи сутки не выходят на связь два гражданина России, которые самостоятельно отправились с курорта в Каир

28 января 2026, 23:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Египте исчезли два гражданина Российской Федерации, приехавшие в страну как туристы. Об этом сообщил отец одного из молодых людей, отметив, что связь с ними оборвалась уже третьи сутки.

Пропали без следа: в Египте пропали россияне

Пропажа россиян в Египте

По его словам, ребята прилетели в Египет 21 января и отдыхали в Шарм-эш-Шейхе. Впоследствии они решили самостоятельно поехать автобусом в Каир. О прибытии в столицу и заселении в гостиницу один из них сообщил родственникам в переписке.

После этого связь с молодыми людьми полностью исчезла. Телефоны не отвечают, а родственники не получали сообщений или звонков.

Отец также рассказал, что оба должны были вернуться в Россию через шесть дней после прибытия, однако сегодня авиакомпания сообщила: пассажиры не явились на обратный рейс.

Пока обстоятельства исчезновения остаются неизвестными. Информация о задержании, госпитализации или чрезвычайных событиях при их участии официально не подтверждена. Родственники пытаются выяснить местонахождение пропавших и обращаются за помощью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Иркутске участник войны против Украины взял женщину в заложники и убил ее, однако большинство крупных российских медиа сознательно скрыли факт его военного прошлого. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Оберег", помогающий женщинам, пострадавшим от насилия, Александр Соболев.
По его словам, муж длительное время жестоко издевался над своей женой и семилетним сыном. Речь шла не только об избиениях, но и о систематических пытках — порезах ножом, ударах, унижениях и психологическом терроре. Фонд предоставил женщине и ребенку убежище. После этого нападавший избрал случайную женщину, проживавшую в приюте фонда, — мать двух дочерей. Он приставил ей нож к горлу и насильно отвез в свою квартиру. Там муж требовал связать его с женой и вызвать военного прокурора, чтобы его вертолетом доставили обратно на фронт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru
Теги:

Новости

Все новости