Пропали без следа: в Египте пропали россияне

В Египте исчезли два гражданина Российской Федерации, приехавшие в страну как туристы. Об этом сообщил отец одного из молодых людей, отметив, что связь с ними оборвалась уже третьи сутки.

Пропажа россиян в Египте

По его словам, ребята прилетели в Египет 21 января и отдыхали в Шарм-эш-Шейхе. Впоследствии они решили самостоятельно поехать автобусом в Каир. О прибытии в столицу и заселении в гостиницу один из них сообщил родственникам в переписке.

После этого связь с молодыми людьми полностью исчезла. Телефоны не отвечают, а родственники не получали сообщений или звонков.

Отец также рассказал, что оба должны были вернуться в Россию через шесть дней после прибытия, однако сегодня авиакомпания сообщила: пассажиры не явились на обратный рейс.

Пока обстоятельства исчезновения остаются неизвестными. Информация о задержании, госпитализации или чрезвычайных событиях при их участии официально не подтверждена. Родственники пытаются выяснить местонахождение пропавших и обращаются за помощью.

