Зміни в роботі ТЦК: що пропонує Решетилова

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова виступила із заявою на тлі останніх нападів на представників територіальних центрів комплектування. Вона наголосила, що хоча проблеми з мобілізацією існують давно і в процесі було допущено чимало помилок, це жодним чином не виправдовує агресію проти військових, які виконують критично важливі функції для оборони держави.

Робота ТЦК в Україні

За її словами, щоб зняти напругу та уникнути подальших інцидентів, необхідно провести глибоку реформу системи мобілізації й переглянути структуру ТЦК. Вона підкреслила, що реформа має бути комплексною та спрямованою на підвищення довіри та зрозумілість правил як для громадян, так і для військових.

Решетилова також повідомила, що вже наступного тижня планується нарада щодо створення робочої групи, яка займатиметься питанням розділення ТЦК та СП та напрацює нову модель їхньої роботи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованих Лисичанську та Рубіжному мешканці вже близько двох років живуть практично без мобільного зв’язку та інтернету. Це означає повну відсутність можливості викликати швидку, поліцію чи аварійні служби. За даними місцевих жителів, смертельні випадки через неможливість отримати екстрену допомогу стали буденністю.





Як повідомляє Центр національного спротиву, рішення не відновлювати зв’язок було ухвалене російськими спецслужбами задовго до активних бойових дій — ще у 2023–2024 роках. Мета — заблокувати доступ до інформації, контролювати пересування та повністю відрізати мешканців від будь-яких незалежних джерел. Будь-які пояснення окупаційної влади про "фронтову ситуацію" та "пошкодження інфраструктури" є формальністю, оскільки відсутність зв’язку — це саме свідомий інструмент ізоляції.

