Які два міста відрізані від світу: зв’язок не відновлюють вже 2 роки

У тимчасово окупованих Лисичанську та Рубіжному мешканці вже близько двох років живуть практично без мобільного зв’язку та інтернету. Це означає повну відсутність можливості викликати швидку, поліцію чи аварійні служби. За даними місцевих жителів, смертельні випадки через неможливість отримати екстрену допомогу стали буденністю.

Мобільна ізоляція Росії

Як повідомляє Центр національного спротиву, рішення не відновлювати зв’язок було ухвалене російськими спецслужбами задовго до активних бойових дій — ще у 2023–2024 роках. Мета — заблокувати доступ до інформації, контролювати пересування та повністю відрізати мешканців від будь-яких незалежних джерел.

Будь-які пояснення окупаційної влади про "фронтову ситуацію" та "пошкодження інфраструктури" є формальністю, оскільки відсутність зв’язку — це саме свідомий інструмент ізоляції.

За інформацією ЦНС, окупанти розглядають створення локальної закритої мережі — обмеженої телефонної системи, яка дозволятиме дзвонити лише на номери екстрених служб у межах самого міста. Повноцінний мобільний зв’язок і доступ до інтернету залишаються під забороною.

Експерти зазначають, що це політика не технічних можливостей, а політика контролю: люди залишаються без засобів комунікації, без доступу до допомоги і без можливості повідомляти про загрози чи злочини окупантів.

