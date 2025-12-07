Какие два города отрезаны от мира: связь не восстанавливают уже 2 года

В временно оккупированных Лисичанске и Рубежном жители уже около двух лет живут практически без мобильной связи и интернета. Это означает полное отсутствие возможности вызвать скорую, полицию или аварийные службы. По данным местных жителей, смертельные случаи из-за невозможности получить экстренную помощь стали обыденностью.

Мобильная изоляция России

Как сообщает Центр национального сопротивления, решение не восстанавливать связь было принято российскими спецслужбами задолго до активных боевых действий еще в 2023-2024 годах. Цель – заблокировать доступ к информации, контролировать передвижение и полностью отрезать жителей от любых независимых источников.

Любые объяснения оккупационных властей о "фронтовой ситуации" и "повреждении инфраструктуры" являются формальностью, поскольку отсутствие связи — именно сознательный инструмент изоляции.

По информации ЦНС, оккупанты рассматривают создание локальной закрытой сети — ограниченной телефонной системы, которая позволит звонить только на номера экстренных служб в пределах самого города. Полноценная мобильная связь и доступ к интернету остаются под запретом.

Эксперты отмечают, что это политика не технических возможностей, а политика контроля: люди остаются без средств коммуникации, без доступа к помощи и без возможности сообщать об угрозах или преступлениях оккупантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в группировке войск "Восток" сообщило о длительных поисково-штурмовых действиях в Покровске, где украинские подразделения ведут зачистку городских кварталов от российских оккупационных групп. Военные уточняют, что бои идут прямо в плотной застройке, где противник пытается закрепиться малыми группами.