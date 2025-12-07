Изменения в работе ТЦК: что предлагает Решетилова

Уполномоченная по защите прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова выступила с заявлением на фоне последних нападений на представителей территориальных центров комплектования. Она подчеркнула, что хотя проблемы с мобилизацией существуют давно и в процессе было допущено немало ошибок, это никак не оправдывает агрессию против военных, выполняющих критически важные функции для обороны государства.

Работа ТЦК в Украине

По ее словам, чтобы снять напряжение и избежать дальнейших инцидентов необходимо провести глубокую реформу системы мобилизации и пересмотреть структуру ТЦК. Она подчеркнула, что реформа должна быть комплексной и направленной на повышение доверия и понятность правил как гражданам, так и военным.

Решетилова также сообщила, что уже на следующей неделе планируется совещание по созданию рабочей группы, которое будет заниматься вопросом разделения ТЦК и СП и наработает новую модель их работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во временно оккупированных Лисичанске и Рубежном жители уже около двух лет живут практически без мобильной связи и интернета. Это означает полное отсутствие возможности вызвать скорую, полицию или аварийные службы. По данным местных жителей, смертельные случаи из-за невозможности получить экстренную помощь стали обыденностью.





Как сообщает Центр национального сопротивления, решение не восстанавливать связь было принято российскими спецслужбами задолго до активных боевых действий еще в 2023-2024 годах. Цель – заблокировать доступ к информации, контролировать передвижение и полностью отрезать жителей от любых независимых источников. Любые объяснения оккупационных властей о "фронтовой ситуации" и "повреждении инфраструктуры" являются формальностью, поскольку отсутствие связи — это именно сознательный инструмент изоляции.

