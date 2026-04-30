"Злив" під тиском: кому вигідно вдарити по ключових переговорниках України

Кравцев Сергей
В українському інформаційному просторі знову домінує тема Міндіч-Гейту. Друга серія, яку можна назвати " Династія " . Перша розпочалася 24 тижні тому. І чудово співпала зі спробами Трампа "продати Україні" план Дмитрієва, який чомусь називали планом Віткоффа. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, зараз маємо чотири моменти. Перший — війна в Ірані, яка пішла не за планом Трампа і створює все більше проблем. Тобто потрібна політична "перемога".
Він продовжує, третій момент – термін візиту до Пекіна – це вже середина травня. І, якщо на першій великій зустрічі ключова тема, окрім відносин США та КНР, буде Іран, то далі "російсько-українське питання" порушуватиметься все частіше. Адже Пекін встиг провести підготовчу роботу: зустрічі з європейськими лідерами і зараз ідею розширити кількість посередників і формат обговорення можна називати європейсько-китайською, а не просто китайською.
Він наголошує, таким чином не на файрпойнт треба дивитися, а уважно стежити за тим, що відбувається довкола України. А ще, уточнює експерт, слід уважно стежити за реакцією українського президента. У другій серії скандалу він все ще може рішучими заходами, які будуть вкрай неприємні частини його найближчого оточення, "стати вище за скандал". І за рахунок цього, до речі, зміцнити свої позиції.
Читайте також на порталі "Коментарі" — "Оптимистично": як нардепка Безугла відреагувала на чергові "плівки Міндіча".