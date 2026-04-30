"Злив" під тиском: кому вигідно вдарити по ключових переговорниках України

В українському інформаційному просторі знову домінує тема Міндіч-Гейту. Друга серія, яку можна назвати " Династія " . Перша розпочалася 24 тижні тому. І чудово співпала зі спробами Трампа "продати Україні" план Дмитрієва, який чомусь називали планом Віткоффа. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, зараз маємо чотири моменти. Перший — війна в Ірані, яка пішла не за планом Трампа і створює все більше проблем. Тобто потрібна політична "перемога".

"Другий момент – активізація РФ, якій потрібне заморожування, але на своїх умовах. І тут маємо нещодавній продуктивний вояж Дмитрієва, телефонну розмову Трампа та Путіна, як під копірку ситуація листопада, і навіть заяви про "перемир'я на 9 травня". Як вишенька на тортик можна згадати те, як американський президент, переплутав Україну та Іран, заявивши, що ми "програли війну і США знищили український флот", – зазначив експерт.

Він продовжує, третій момент – термін візиту до Пекіна – це вже середина травня. І, якщо на першій великій зустрічі ключова тема, окрім відносин США та КНР, буде Іран, то далі "російсько-українське питання" порушуватиметься все частіше. Адже Пекін встиг провести підготовчу роботу: зустрічі з європейськими лідерами і зараз ідею розширити кількість посередників і формат обговорення можна називати європейсько-китайською, а не просто китайською.

"Не вистачало четвертої складової – скандалу в Україні, який б'є особисто за Зеленським? Так він є, коли треба. Причому з першої серії український президент не зробив висновків – реакцію на осінній скандал "рішучими кроками" та зміною внутрішньої політики назвати неможливо. А значить, будь-яке інше продовження, а такі будуть, судячи з усього, тепер битиме особисто по Зеленському. До речі, знову збіги щодо дат публікації плівок з активністю на зовнішньому полі та поверненням інтересу США до питання заморозки війни можна вважати виключно випадковими", – зазначив аналітик.

Він наголошує, таким чином не на файрпойнт треба дивитися, а уважно стежити за тим, що відбувається довкола України. А ще, уточнює експерт, слід уважно стежити за реакцією українського президента. У другій серії скандалу він все ще може рішучими заходами, які будуть вкрай неприємні частини його найближчого оточення, "стати вище за скандал". І за рахунок цього, до речі, зміцнити свої позиції.

