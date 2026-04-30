Слив под давлением: кому выгодно ударить по ключевым переговорщикам Украины

Кравцев Сергей
В украинском информационном пространстве вновь доминирует тема Миндич-гейта. Вторая серия, которую уже можно назвать "Династия". Первая началась 24 недели назад. И чудесным образом совпала с попытками Трампа "продать Украине" план Дмитриева, который почему-то называли планом Уиткоффа. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Эксперт отмечает, сейчас же имеем четыре момента. Первый – война в Иране, которая пошла не по плану Трампа и создаёт всё больше и больше проблем. То есть, нужна политическая "победа".
Он продолжает, третий момент – сроки визита в Пекин – это уже середина мая. И, если на первой большой встрече ключевая тема, кроме отношений США и КНР, будет Иран, то дальше "российско-украинский вопрос" будет подниматься всё чаще. Ведь Пекин успел провести подготовительную работу: были встречи с европейскими лидерами и сейчас идею расширить число посредников и формат обсуждения можно называть европейско-китайской, а не просто китайской.
Он подчеркивает, таким образом не на файрпойнт надо смотреть, а внимательно следить за тем, что происходит вокруг Украины. А еще, уточняет эксперт, нужно внимательно следить за реакцией украинского президента. Во второй серии скандала он всё ещё может решительными мерами, которые будут крайне неприятны части его ближайшего окружения, "стать выше скандала". И за счёт этого, кстати укрепить свои позиции.
