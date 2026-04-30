Слив под давлением: кому выгодно ударить по ключевым переговорщикам Украины

В украинском информационном пространстве вновь доминирует тема Миндич-гейта. Вторая серия, которую уже можно назвать "Династия". Первая началась 24 недели назад. И чудесным образом совпала с попытками Трампа "продать Украине" план Дмитриева, который почему-то называли планом Уиткоффа. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Переговоры.

Эксперт отмечает, сейчас же имеем четыре момента. Первый – война в Иране, которая пошла не по плану Трампа и создаёт всё больше и больше проблем. То есть, нужна политическая "победа".

"Второй момент – активизация РФ, которой нужна заморозка, но на своих условиях. И тут имеем недавний продуктивный вояж Дмитриева, телефонный разговор Трампа и Путина, как под копирку ситуация ноября, и даже заявления о "перемирии на 9 мая". В качестве вишенки на тортик можно упомянуть то, как американский президент, перепутал Украину и Иран, заявив, что мы "проиграли войну и США уничтожили украинский флот", – отметил эксперт.

Он продолжает, третий момент – сроки визита в Пекин – это уже середина мая. И, если на первой большой встрече ключевая тема, кроме отношений США и КНР, будет Иран, то дальше "российско-украинский вопрос" будет подниматься всё чаще. Ведь Пекин успел провести подготовительную работу: были встречи с европейскими лидерами и сейчас идею расширить число посредников и формат обсуждения можно называть европейско-китайской, а не просто китайской.

"Не хватало четвертой составляющей – скандала в Украине, который бьёт лично по Зеленскому? Так он таки есть, когда надо. Причём из первой серии украинский президент не сделал выводов – реакцию на осенний скандал "решительными шагами" и изменением внутренней политики назвать никак нельзя. А значит любое другое продолжение, а такие будут, судя по всему, теперь будет бить лично по Зеленскому. Кстати, вновь совпадения по датам публикации плёнок с активностью на внешнем поле и возвращением интереса США к вопросу заморозки войны можно считать исключительно случайными", – отметил аналитик.

Он подчеркивает, таким образом не на файрпойнт надо смотреть, а внимательно следить за тем, что происходит вокруг Украины. А еще, уточняет эксперт, нужно внимательно следить за реакцией украинского президента. Во второй серии скандала он всё ещё может решительными мерами, которые будут крайне неприятны части его ближайшего окружения, "стать выше скандала". И за счёт этого, кстати укрепить свои позиции.

