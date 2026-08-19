logo_ukra

BTC/USD

64991

ETH/USD

1931.2

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Зимова підтримка для родин із дітьми: кому виплатять по 19 400 гривень
commentss НОВИНИ Всі новини

Зимова підтримка для родин із дітьми: кому виплатять по 19 400 гривень

Павло Фролов: Родини біля лінії фронту автоматично отримають грошову допомогу напередодні холодів

19 серпня 2026, 15:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Понад 104 тисячі родин із дітьми, які мешкають у прифронтових зонах, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень завдяки масштабному залученню міжнародного фінансування Міністерством соціальної політики.

Зимова підтримка для родин із дітьми: кому виплатять по 19 400 гривень

Ілюстративне фото

Для фінансової підтримки найбільш вразливих верств населення напередодні опалювального сезону Мінсоцполітики акумулювало понад 2,2 мільярда гривень від іноземних донорів. Усі кошти акумулюються на спеціалізованому Гуманітарному рахунку реагування та стійкості, а головними інвесторами програми виступили Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який виділив понад 2 мільярди гривень, та Товариство Червоного Хреста України, що надало 223 мільйони гривень.

Про деталі масштабної програми розповів народний депутат Павло Фролов. За його словами, державні органи подбали про те, щоб мінімізувати бюрократичні процедури для громадян.

"Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд на основі даних із держреєстрів, — повідомив парламентар, пояснюючи механізм нарахування коштів, — подавати заяви нікуди не потрібно – кошти автоматично надійдуть на діючі пенсійні або картки для соцвиплат".

Ця грошова допомога є абсолютно нецільовою, тому кожна родина може самостійно вирішувати, які зимові потреби є для неї першочерговими. Сім'ї зможуть придбати дрова чи вугілля, купити теплий одяг і взуття для дітей або просто розрахуватися за комунальні послуги.

"Дякую партнерам за масштабну підтримку родин, — наголосив народний обранець, відзначаючи важливість допомоги міжнародної спільноти, — які живуть у безпосередній близькості до фронту та першочергово потребують захисту напередодні опалювального сезону".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 вересня в Україні підвищать зарплати та виплати деяким категоріям.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини