Зимняя поддержка для семей с детьми: кому выплатят по 19 400 гривен

Более 104 тысяч семей с детьми, проживающими в прифронтовых зонах, получат единоразовую денежную помощь в размере 19 400 гривен благодаря масштабному привлечению международного финансирования Министерством социальной политики.

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Для финансовой поддержки наиболее уязвимых слоев населения накануне отопительного сезона Минсоцполитики аккумулировало более 2,2 миллиарда гривен от иностранных доноров. Все средства аккумулируются на специализированном Гуманитарном счете реагирования и устойчивости, а главными инвесторами программы выступили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который выделил более 2 миллиардов гривен, и Общество Красного Креста Украины, которое предоставило 223 миллиона гривен.

О деталях масштабной программы поведал народный депутат Павел Фролов. По его словам, государственные органы позаботились о том, чтобы минимизировать бюрократические процедуры для граждан.

"Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд на основе данных из госреестров, — сообщил парламентарий, объясняя механизм начисления средств, — подавать заявления никуда не нужно — средства автоматически поступят на действующие пенсионные или карты для соцвыплат".

Эта денежная помощь абсолютно нецелевая, поэтому каждая семья может самостоятельно решать, какие зимние потребности являются для нее первоочередными. Семьи смогут приобрести дрова или уголь, купить тёплую одежду и обувь для детей или просто рассчитаться за коммунальные услуги.

"Благодарю партнеров за масштабную поддержку семей, — отметил народный избранник, отмечая важность помощи международного сообщества, — которые живут в непосредственной близости к фронту и в первую очередь нуждаются в защите накануне отопительного сезона".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 сентября в Украине повысят зарплаты и выплаты некоторым категориям.