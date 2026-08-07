З 1 вересня в Україні підвищать зарплати та виплати деяким категоріям: що відомо

Кабінет Міністрів України вийшов на фінішну пряму у підготовці до початку освітнього процесу. Під час чергового урядового засідання урядовці детально проаналізували звіт Міністерства освіти і науки щодо поточного стану готовності шкіл, коледжів та університетів.

Вчитель. Ілюстративне фото

Прем’єр-міністр Сергій Корецький виставив жорсткі дедлайни для всіх відповідальних відомств та місцевої влади.

"До 1 вересня абсолютно всі навчальні заклади країни зобов'язані вийти на стовідсоткову готовність до прийому здобувачів освіти, — наголосив глава Кабміну. — Головним та безумовним пріоритетом для нас залишається безпека дітей, підлітків та викладацького складу. У зв'язку з цим ми активно продовжуємо зведення нових захисних споруд і бомбосховищ, а також паралельно закуповуємо та передаємо громадам шкільний автотранспорт".

Окрему увагу очільник Кабміну приділив питанню забезпечення школярів навчальними матеріалами та масштабним соціальним змінам для учасників освітнього процесу.

"Навіть незважаючи на регулярні ворожі удари по українських друкарнях та логістичних складах, учні абсолютно всіх паралелей мають вчасно та у повному обсязі отримати необхідні підручники, — заявив Корецький, додаючи: — Вже з 1 вересня ми збільшуємо оклади педагогічних працівників на 20%, а фінансова підтримка студентів у вигляді стипендій зросте вдвічі. Крім того, понад три мільйони українських школярів відтепер будуть забезпечені безкоштовними обідами".

Прем’єр-міністр зауважив, що часу на розгойдування немає, і закликав профільні структури оперативно закрити всі "хвости".

"Будь-які проблемні питання чи організаційні нюанси, які наразі ще перебувають у процесі врегулювання, необхідно остаточно та безповоротно вирішити строго до моменту, коли пролунає перший дзвоник", — резюмував Сергій Корецький.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у лютому 2026 року відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив про старт нового проєкту — створення першого збірника рецептур для дошкільних закладів освіти.