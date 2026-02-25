Соцмережі в істериці: “Меню Клопотенка” для садочків – шеф-кухар запускає новий проєкт для дошкільнят

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив про старт нового проєкту — створення першого збірника рецептур для дошкільних закладів освіти. Про це повідомляють у Телеграм-каналі Клопотенка.

Євген Клопотенко створить перший збірник страв для дитсадків — українців просять долучитися

Йдеться про розробку повноцінного збірника страв для дитячих садків спільно з громадською організацією Cult Food. За словами шефа, раніше “меню Клопотенка” для садочків не існувало, однак тепер команда береться за створення системного документа, який має стати практичним інструментом для кухарів та адміністрацій закладів.

"Для мене це надважливий проєкт, бо йдеться про найменших українців, тих, для кого їжа формує не тільки смак, а й ставлення до життя", — зазначив Клопотенко.

Щоб збірник не залишився лише теоретичною розробкою, команда запустила відкрите опитування. Українців просять розповісти, які страви люблять їхні діти, що вони не їдять категорично, які продукти викликають труднощі у раціоні.

Шеф наголосив, що в анкеті немає "правильних чи неправильних" відповідей — важливий реальний досвід. Мета — створити збірник, який буде працювати на практиці: щоб малюки їли із задоволенням, а кухарям було реально готувати ці страви в умовах звичайного дитсадка.

Окрім заповнення форми, розгорнуті пропозиції можна надсилати на електронну пошту .

Ініціатива реалізується в межах Українсько-швейцарського проєкту за підтримки Посольства України у Швейцарії. Деталі про терміни завершення роботи над збірником поки не розголошують, однак у команді наголошують: це буде системний документ, адаптований до сучасних норм харчування.

Євген Клопотенко вже має досвід змін у державному харчуванні. Саме він раніше розробив оновлене шкільне меню, яке поступово впроваджували в українських закладах освіти. Також шеф працював над меню гарячих страв для поїздів далекого сполучення "Укрзалізниці" та планував оновлення студентського харчування у Львівській політехніці.

Тепер фокус — на дошкільнятах. За словами ініціаторів, йдеться не просто про рецепти, а про формування здорових харчових звичок із раннього віку.

Після оголошення про новий збірник для дитсадків соцмережі буквально вибухнули дискусіями. У коментарях — шквал критики та хейту, зокрема згадки про попередню реформу шкільного харчування: частина користувачів скаржиться, що діти нібито не їли окремі страви або що меню в окремих закладах впроваджували формально.

Водночас чимало батьків та освітян стали на захист ініціативи. Вони наголошують, що проблема часто полягала не в самих рецептах, а в їхній інтерпретації на місцях — нестачі навчання кухарів, порушенні технологічних карт чи економії на продуктах. Прихильники проєкту переконані: системний збірник із чіткими інструкціями та залученням батьків до обговорення може зробити харчування у садочках більш якісним і сучасним.

