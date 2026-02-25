Соцсети в истерике: "Меню Клопотенко" для садиков - шеф-повар запускает новый проект для дошкольников

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о старте нового проекта — создании первого сборника рецептур для дошкольных учебных заведений. Об этом сообщают в Телеграмм-канале Клопотенко.

Евгений Клопотенко создаст первый сборник блюд для детсадов - украинцев просят приобщиться

Речь идет о разработке полноценного сборника блюд для детских садов совместно с общественной организацией Cult Food. По словам шефа, раньше "меню Клопотенко" для садиков не существовало , однако теперь команда берется за создание системного документа, который должен стать практическим инструментом для поваров и администраций заведений.

"Для меня это очень важный проект, потому что речь идет о самых маленьких украинцах, тех, для кого еда формирует не только вкус, но и отношение к жизни", — отметил Клопотенко.

Чтобы сборник не остался только теоретической разработкой, команда запустила открытый опрос. Украинцев просят рассказать, какие блюда любят их дети, что они не едят категорически, какие продукты вызывают затруднения в рационе .

Шеф подчеркнул, что в анкете нет "правильных или неправильных" ответов – важен реальный опыт. Цель – создать сборник, который будет работать на практике: чтобы малыши ели с удовольствием, а поварам было реально готовить эти блюда в условиях обычного детского сада.

Кроме заполнения формы, развернутые предложения можно отправлять по электронной почте .

Инициатива реализуется в рамках украинско-швейцарского проекта при поддержке Посольства Украины в Швейцарии. Детали о сроках завершения работы над сборником пока не разглашают, однако в команде отмечают: это будет системный документ, адаптированный к современным нормам питания.

У Евгения Клопотенко уже есть опыт изменений в государственном питании. Именно он ранее разработал обновленное школьное меню, постепенно внедряемое в украинских учебных заведениях. Также шеф работал над меню горячих блюд для поездов дальнего сообщения "Укрзализныци" и планировал обновление студенческого питания во Львовской политехнике.

Теперь фокус – на дошкольниках. По словам инициаторов, речь идет не просто о рецептах, а о формировании здоровых пищевых привычек с раннего возраста.

После объявления о новом сборнике для детсадов соцсети буквально взорвались дискуссиями. В комментариях — шквал критики и хейта , в частности, упоминания о предыдущей реформе школьного питания: часть пользователей жалуется, что дети якобы не ели отдельные блюда или что меню в отдельных заведениях внедряли формально.

В то же время многие родители и педагоги стали в защиту инициативы. Они отмечают, что проблема часто заключалась не в самих рецептах, а в их интерпретации на местах — недостатке обучения поваров, нарушении технологических карт или экономии на продуктах. Поклонники проекта убеждены: системный сборник с четкими инструкциями и привлечением родителей к обсуждению может сделать питание в садах более качественным и современным.

Читайте также в "Комментариях", как сделать постную пищу вкусной и питательной.