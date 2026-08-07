С 1 сентября в Украине повысят зарплаты и выплаты некоторым категориям: что известно

Кабинет Министров Украины вышел на финишную прямую в подготовке к началу образовательного процесса. В ходе очередного правительственного заседания чиновники подробно проанализировали отчет Министерства образования и науки о текущем состоянии готовности школ, колледжей и университетов.

Учитель. Иллюстративное фото

Премьер-министр Сергей Корецкий выставил жесткие дедлайны для всех ответственных ведомств и местных властей.

"До 1 сентября все учебные заведения страны обязаны выйти на стопроцентную готовность к приему соискателей образования, — подчеркнул глава Кабмина. — Главным и безусловным приоритетом остается безопасность детей, подростков и преподавательского состава. В связи с этим мы активно продолжаем строительство новых защитных сооружений и бомбоубежищ, а также параллельно закупаем и передаем громадам школьный автотранспорт".

Особое внимание глава Кабмина уделил вопросу обеспечения школьников учебными материалами и масштабным социальным изменениям для участников образовательного процесса.

"Даже несмотря на регулярные вражеские удары по украинским типографиям и логистическим составам, учащиеся абсолютно всех параллелей должны своевременно и в полном объеме получить необходимые учебники, — заявил Корецкий, добавляя: — Уже с 1 сентября мы увеличиваем оклады педагогических работников на 20%, а финансовая поддержка. Кроме того, более трех миллионов украинских школьников теперь будут обеспечены бесплатными обедами".

Премьер-министр отметил, что времени на раскачку нет, и призвал профильные структуры оперативно закрыть все "хвосты".

"Любые проблемные вопросы или организационные нюансы, которые еще находятся в процессе урегулирования, необходимо окончательно и безвозвратно решить строго до момента, когда прозвучит первый звонок", — резюмировал Сергей Корецкий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в феврале 2026 года в известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о старте нового проекта — создании первого сборника рецептур для дошкольных учебных заведений.