Зимова евакуація: прем'єр Корецький порадив українцям виїхати з великих міст

Кабінет Міністрів України закликає місцеву владу та пересічних громадян тверезо оцінювати загрози майбутнього зимового періоду і завчасно вжити превентивних заходів задля порятунку найбільш вразливих верств населення. Можливі тривалі блекаути внаслідок російських ударів по енергосистемі здатні повністю паралізувати життєдіяльність багатоповерхових житлових масивів, перетворивши верхні поверхи на пастки без води, опалення та ліфтів.

Сергій Корецький. Фото з відкритих джерел

Глава уряду Сергій Корецький в інтерв’ю "ТСН. Тиждень" наголосив, що підготовка до найгіршого розвитку подій є ознакою відповідального планування, а не паніки.

"Я виходжу завжди з найгірших сценаріїв. Виїжджати – це крайність, але є маломобільні люди, люди з інвалідністю, — констатував Прем’єр-міністр, розповідаючи про залаштунки своїх переговорів із керівництвом столиці щодо розгортання програм цивільного захисту. Посадовець підкреслив необхідність негайних дій: — Чому не подбати саме про цих людей їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема? Я про це розмовляв з мером Віталієм Кличком. Таких людей — певна кількість. Можна це зробити значно раніше".

Головною причиною для такої рекомендації є прагнення уряду оптимізувати роботу екстрених служб у моменти критичних криз. Раптова потреба в масовому спусканні хворих людей із заблокованих висоток під час повітряних тривог може відволікти рятувальників від гасіння пожеж та розбору завалів.

"Якщо людина живе, наприклад, на 16-му поверсі і будуть відключення світла, то для чого потім під час атак чи руйнувань, коли є потреба фахівців ДСНС приділяти увагу безпосередній ліквідації наслідків, ми будемо додатково займатися людьми, які потребують підвищеної уваги? — пояснює Сергій Корецький логіку урядових застережень. Керівник Кабміну резюмував свій заклик безальтернативною порадою: — Чому це не зробити сьогодні? Для таких громадян, скоріш за все, дійсно варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування".

Енергетики та профільні міністерства наразі роблять усе можливе для захисту підстанцій, проте урядова рекомендація щодо тимчасового переселення маломобільних родичів до приватного сектору чи в малоповерхові будинки із пічним або автономним опаленням залишається одним із найдієвіших способів гарантувати їм безпеку та комфорт під час можливих інфраструктурних обмежень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандистські ресурси запустили нову інформаційно-психологічну операцію, намагаючись переконати суспільство у нібито панічних настроях серед керівництва української столиці. У мережі активно поширюють фейк про те, що після нещодавніх обстрілів у Києві буцімто розпочалося екстрене вивезення архівів правоохоронних та судових органів.