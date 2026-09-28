Зимова евакуація: прем'єр Корецький порадив українцям виїхати з великих міст

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Кабінет Міністрів України закликає місцеву владу та пересічних громадян тверезо оцінювати загрози майбутнього зимового періоду і завчасно вжити превентивних заходів задля порятунку найбільш вразливих верств населення. Можливі тривалі блекаути внаслідок російських ударів по енергосистемі здатні повністю паралізувати життєдіяльність багатоповерхових житлових масивів, перетворивши верхні поверхи на пастки без води, опалення та ліфтів.
Сергій Корецький. Фото з відкритих джерел
Глава уряду Сергій Корецький в інтерв’ю "ТСН. Тиждень" наголосив, що підготовка до найгіршого розвитку подій є ознакою відповідального планування, а не паніки.
Головною причиною для такої рекомендації є прагнення уряду оптимізувати роботу екстрених служб у моменти критичних криз. Раптова потреба в масовому спусканні хворих людей із заблокованих висоток під час повітряних тривог може відволікти рятувальників від гасіння пожеж та розбору завалів.
Енергетики та профільні міністерства наразі роблять усе можливе для захисту підстанцій, проте урядова рекомендація щодо тимчасового переселення маломобільних родичів до приватного сектору чи в малоповерхові будинки із пічним або автономним опаленням залишається одним із найдієвіших способів гарантувати їм безпеку та комфорт під час можливих інфраструктурних обмежень.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські пропагандистські ресурси запустили нову інформаційно-психологічну операцію, намагаючись переконати суспільство у нібито панічних настроях серед керівництва української столиці. У мережі активно поширюють фейк про те, що після нещодавніх обстрілів у Києві буцімто розпочалося екстрене вивезення архівів правоохоронних та судових органів.