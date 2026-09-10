«Евакуація держустанов із Києва – виїжджають прокуратура, суди та інші»: що відомо

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Недилько Ксения
Російські пропагандистські ресурси запустили нову інформаційно-психологічну операцію, намагаючись переконати суспільство у нібито панічних настроях серед керівництва української столиці. У мережі активно поширюють фейк про те, що після нещодавніх обстрілів у Києві буцімто розпочалося екстрене вивезення архівів правоохоронних та судових органів. Проте ця інформація є абсолютно вигаданою та не має жодного стосунку до реальності.
Ілюстративне фото
Насправді жодних ознак чи задокументованих фактів згортання роботи державних установ або вивезення документації у місті немає. Російські медіа побудували масштабний інфопривід на порожньому місці, використавши слова однієї підконтрольної особи.
Єдиним реальним підґрунтям, яке окупанти спробували перекрутити на власну користь, є планові заходи столичної мерії щодо підтримки вразливих категорій населення напередодні холодів. Муніципалітет розробляє алгоритми допомоги людям з інвалідністю на випадок можливих блекаутів, що є стандартною практикою захисту, а не ознакою "втечі".
Головна мета таких вкидів ворога — дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, посіяти зневіру серед цивільного населення та нівелювати успіхи української протиповітряної оборони.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандист Дугін наголосив, що Київ скоро буде "взято".