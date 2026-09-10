«Евакуація держустанов із Києва – виїжджають прокуратура, суди та інші»: що відомо

Російські пропагандистські ресурси запустили нову інформаційно-психологічну операцію, намагаючись переконати суспільство у нібито панічних настроях серед керівництва української столиці. У мережі активно поширюють фейк про те, що після нещодавніх обстрілів у Києві буцімто розпочалося екстрене вивезення архівів правоохоронних та судових органів. Проте ця інформація є абсолютно вигаданою та не має жодного стосунку до реальності.

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"Таку інформацію поширюють російські пропагандистські ресурси з посиланням на так званого "координатора миколаївського підпілля" Сергія Лебедєва, — зазначають аналітики, які досліджують ворожі маніпуляції. — Він також заявляє, що київським чиновникам нібито рекомендували готувати родини до евакуації".

Насправді жодних ознак чи задокументованих фактів згортання роботи державних установ або вивезення документації у місті немає. Російські медіа побудували масштабний інфопривід на порожньому місці, використавши слова однієї підконтрольної особи.





"Єдиним джерелом цієї історії є сам Лебедєв, слова якого російські медіа просто передруковують, — наголошують експерти. — Жодних фото, відео, документів чи інших доказів "евакуації" пропагандисти не наводять. Водночас після атак 8 вересня київські органи влади та державні установи продовжували роботу".

Єдиним реальним підґрунтям, яке окупанти спробували перекрутити на власну користь, є планові заходи столичної мерії щодо підтримки вразливих категорій населення напередодні холодів. Муніципалітет розробляє алгоритми допомоги людям з інвалідністю на випадок можливих блекаутів, що є стандартною практикою захисту, а не ознакою "втечі".

"Окремо міська влада справді готує адресну допомогу маломобільним людям на випадок тривалих перебоїв із комунальними послугами, — підсумовують фахівці із протидії дезінформації. — Однак це частина підготовки міста до можливих наслідків російських атак, а не "евакуація Києва", про яку пишуть росіяни. Тож роспропаганда видає непідтверджені слова власного "підпільника" за факт, щоб створити картину паніки та нібито підготовки української влади до втечі зі столиці".

Головна мета таких вкидів ворога — дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, посіяти зневіру серед цивільного населення та нівелювати успіхи української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандист Дугін наголосив, що Київ скоро буде "взято".