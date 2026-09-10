«Эвакуация госучреждений из Киева – выезжают прокуратура, суды и другие»: что известно

Российские пропагандистские ресурсы запустили новую информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить общество якобы в панических настроениях среди руководства украинской столицы. В сети активно распространяют фейк о том, что после недавних обстрелов в Киеве начался экстренный вывоз архивов правоохранительных и судебных органов. Однако эта информация абсолютно выдумана и не имеет никакого отношения к реальности.

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Такую информацию распространяют российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на так называемого "координатора николаевского подполья" Сергея Лебедева, — отмечают аналитики, исследующие вражеские манипуляции. — Он также заявляет, что киевским чиновникам вроде бы рекомендовали готовить семьи к эвакуации".

На самом деле, никаких признаков или задокументированных фактов сворачивания работы государственных учреждений или вывоза документации в городе нет. Российские медиа построили масштабный инфопривод на пустом месте, используя слова одного подконтрольного лица.

"Единственным источником этой истории является сам Лебедев, слова которого российские медиа просто перепечатывают, – отмечают эксперты. — Никаких фото, видео, документов или других доказательств "эвакуации" пропагандисты не приводят. В то же время, после атак 8 сентября киевские органы власти и государственные учреждения продолжали работу".

Единственной реальной основой, которую оккупанты попытались извратить в собственную пользу, являются плановые мероприятия столичной мэрии по поддержке уязвимых категорий населения накануне холодов. Муниципалитет разрабатывает алгоритмы помощи людям с инвалидностью на случай возможных блекаутов, являющихся стандартной практикой защиты, а не признаком "бегства".

"Кроме городские власти действительно готовят адресную помощь маломобильным людям на случай длительных перебоев с коммунальными услугами, — заключают специалисты по противодействию дезинформации. — Однако это часть подготовки города к возможным последствиям российских атак, а не эвакуация Киева, о которой пишут россияне. Поэтому роспропаганда выдает неподтвержденные слова собственного "подпольщика" за факт, чтобы создать картину паники и якобы подготовки украинских властей к бегству из столицы".

Главная цель таких вбросов врага — дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, посеять уныние среди гражданского населения и нивелировать успехи украинской противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пропагандист Дугин подчеркнул, что Киев скоро будет "взят".