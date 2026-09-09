logo_ukra

BTC/USD

78945

ETH/USD

2491.22

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Евакуація держустанов з Києва та взяття столиці за декілька місяців»: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«Евакуація держустанов з Києва та взяття столиці за декілька місяців»: що відомо

Вигадки про евакуацію чиновників: кремлівські рупори намагаються спровокувати паніку в Києві

9 вересня 2026, 11:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські пропагандистські ресурси розпочали чергову інформаційно-психологічну операцію, поширюючи фейкові заяви про ситуацію в українській столиці. Один із головних ідеологів кремлівського режиму Олександр Дугін оприлюднив дезінформацію про те, що державні структури України нібито екстрено залишають місто. За його твердженням, ці дані Росія отримує від вигаданих колаборантів.

«Евакуація держустанов з Києва та взяття столиці за декілька місяців»: що відомо

Ілюстративне фото

"Влада почала вивозити документи держорганів з Києва, — запевняє рупор Кремля, посилаючись на вигадані джерела, — розповіли в українському підпіллі".

Окрім цього, російський пропагандист намагається посіяти паніку серед киян та державних службовців, вигадуючи неіснуючі розпорядження керівництва країни. За його словами, представникам влади на місцях нібито вже надходять неофіційні попередження щодо безпеки їхніх родин.

"Чиновникам, родичі яких живуть у Києві, рекомендують також готувати їх до евакуації", — стверджує Дугін у своєму дописі.

Наостанок представник країни-агресорки повернувся до звичних кремлівських наративів чотирирічної давнини про швидке захоплення української столиці. Незважаючи на колосальні втрати російської армії, він продовжує переконувати своїх підписників, що "Київ буде взято в найближчі місяці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація прагне наростити масштаби комбінованих повітряних атак, щоб спровокувати в Україні глибоку кризу в соціальній та економічній сферах. Для досягнення цієї мети Москва активно працює над збільшенням обсягів випуску балістичного озброєння та розширенням радіуса його дії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини