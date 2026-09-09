«Евакуація держустанов з Києва та взяття столиці за декілька місяців»: що відомо

Російські пропагандистські ресурси розпочали чергову інформаційно-психологічну операцію, поширюючи фейкові заяви про ситуацію в українській столиці. Один із головних ідеологів кремлівського режиму Олександр Дугін оприлюднив дезінформацію про те, що державні структури України нібито екстрено залишають місто. За його твердженням, ці дані Росія отримує від вигаданих колаборантів.

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"Влада почала вивозити документи держорганів з Києва, — запевняє рупор Кремля, посилаючись на вигадані джерела, — розповіли в українському підпіллі".

Окрім цього, російський пропагандист намагається посіяти паніку серед киян та державних службовців, вигадуючи неіснуючі розпорядження керівництва країни. За його словами, представникам влади на місцях нібито вже надходять неофіційні попередження щодо безпеки їхніх родин.

"Чиновникам, родичі яких живуть у Києві, рекомендують також готувати їх до евакуації", — стверджує Дугін у своєму дописі.

Наостанок представник країни-агресорки повернувся до звичних кремлівських наративів чотирирічної давнини про швидке захоплення української столиці. Незважаючи на колосальні втрати російської армії, він продовжує переконувати своїх підписників, що "Київ буде взято в найближчі місяці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація прагне наростити масштаби комбінованих повітряних атак, щоб спровокувати в Україні глибоку кризу в соціальній та економічній сферах. Для досягнення цієї мети Москва активно працює над збільшенням обсягів випуску балістичного озброєння та розширенням радіуса його дії.



