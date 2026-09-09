"Эвакуация госучреждений из Киева и взятие столицы за несколько месяцев": что известно

Российские пропагандистские ресурсы приступили к очередной информационно-психологической операции, распространяя фейковые заявления о ситуации в украинской столице. Один из главных идеологов кремлевского режима Александр Дугин обнародовал дезинформацию о том, что государственные структуры Украины якобы экстренно покидают город. По его утверждению, эти данные Россия получает от вымышленных коллаборантов.

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"Власти начали вывозить документы госорганов из Киева, — уверяет рупор Кремля, ссылаясь на вымышленные источники, — рассказали в украинском подполье".

Кроме того, российский пропагандист пытается посеять панику среди киевлян и государственных служащих, придумывая несуществующие распоряжения руководства страны. По его словам, представителям власти на местах уже якобы поступают неофициальные предупреждения относительно безопасности их семей.

"Чиновникам, родственники которых живут в Киеве, рекомендуют также готовить их к эвакуации", — утверждает Дугин в своем сообщении.

Напоследок представитель страны-агрессорки вернулся к привычным кремлевским нарративам четырехлетней давности о скором захвате украинской столицы. Несмотря на колоссальные потери российской армии, он продолжает убеждать своих подписчиков, что "Киев будет взят в ближайшие месяцы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация стремится нарастить масштабы комбинированных воздушных атак, чтобы спровоцировать в Украине глубокий кризис в социальной и экономической сферах. Для достижения этой цели Москва активно работает над увеличением объема выпуска баллистического вооружения и расширением радиуса его действия.



