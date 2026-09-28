Зимняя эвакуация: премьер Корецкий посоветовал украинцам выехать из больших городов

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Кабинет Министров Украины призывает местные власти и рядовых граждан трезво оценивать угрозы предстоящего зимнего периода и заблаговременно принять превентивные меры для спасения наиболее уязвимых слоев населения. Возможные длительные блекауты в результате российских ударов по энергосистеме способны полностью парализовать жизнедеятельность многоэтажных жилых массивов, превратив верхние этажи в ловушки без воды, отопления и лифтов.
Сергей Корецкий. Фото из открытых источников
Глава правительства Сергей Корецкий в интервью "ТСН. Тиждень" подчеркнул, что подготовка к худшему развитию событий является признаком ответственного планирования, а не паники.
Главной причиной такой рекомендации является стремление правительства оптимизировать работу экстренных служб в моменты критических кризисов. Внезапная потребность в массовом спуске больных людей с заблокированными высотками во время воздушных тревог может отвлечь спасателей от тушения пожаров и разбора завалов.
Энергетики и профильные министерства делают все возможное для защиты подстанций, однако правительственная рекомендация по временному переселению маломобильных родственников в частный сектор или в малоэтажные дома с печным или автономным отоплением остается одним из самых действенных способов обеспечить им безопасность и комфорт при возможных инфраструктурных ограничениях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандистские ресурсы запустили новую информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить общество в якобы панических настроениях среди руководства украинской столицы. В сети активно распространяют фейк о том, что после недавних обстрелов в Киеве начался экстренный вывоз архивов правоохранительных и судебных органов.