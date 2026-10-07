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Зима-2027 приголомшить українців новою аномалією: озвучено найбільш несподіваний прогнолз

Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова вважає, що тривалих сильних морозів цієї зими не очікується

7 жовтня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Українців ще з початку осені активно готують до сценарію складної зими. Основні побоювання пов’язані не лише з можливими новими російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, а й із погодними умовами. Водночас прогноз фахівця Українського гідрометеорологічного інституту може дещо заспокоїти громадян.

Зима-2027 приголомшить українців новою аномалією: озвучено найбільш несподіваний прогнолз

Фото: з відкритих джерел

Головна наукова співробітниця інституту Вазіра Мартазінова заявила в коментарі "Телеграфу", що нинішній холодний сезон навряд чи принесе Україні тривалі періоди сильних морозів. 

"Сильних холодів, яких зараз побоюються, я не чекаю. Звісно, якщо не буде опалення, людям буде холодно, але це вже інше питання. Зазвичай, я намагаюся не давати такі прогнози, але зараз люди дуже стурбовані", — зазначила вчена.

За її словами, очікувати повторення найсуворіших холодів попереднього сезону не варто. Натомість зима може бути нестабільною: короткочасні періоди похолодання все ж можливі, однак після них температура, за прогнозом фахівця, знову повертатиметься до більш помірних значень. 

Таким чином, головним викликом для українців цієї зими може виявитися не екстремальна погода, а готовність країни до можливих перебоїв з опаленням та електроенергією через російські атаки. Навіть за відносно м’якої температури відсутність тепла в будинках здатна створити серйозні проблеми. 

Прогноз Мартазінової, водночас, дає підстави сподіватися, що погодні умови не стануть додатковим фактором, який суттєво ускладнить проходження зимового періоду. Короткі хвилі холоду можливі, однак сценарій із тривалими лютими морозами наразі не очікується.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по Україні можуть мати не лише військову, а й політичну мету — посилити тиск на суспільство та підштовхнути Київ до невигідних домовленостей. Політолог Володимир Фесенко вважає, що говорити про примушування України до капітуляції сьогодні вже не можна відмахнутися як від конспірології.



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