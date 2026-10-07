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Зима-2027 потрясет украинцев новой аномалией: озвучен самый неожиданный прогноз

Главная научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова считает, что длительных сильных морозов этой зимой не ожидается

7 октября 2026, 18:35
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Клименко Елена

Украинцы еще с начала осени активно готовятся к сценарию сложной зимы. Основные опасения связаны не только с возможными новыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре, но и погодными условиями. В то же время, прогноз специалиста Украинского гидрометеорологического института может несколько успокоить граждан.

Зима-2027 потрясет украинцев новой аномалией: озвучен самый неожиданный прогноз

Фото: из открытых источников

Главная научная сотрудница института Вазира Мартазинова заявила в комментарии Телеграфу, что нынешний холодный сезон вряд ли принесет Украине длительные периоды сильных морозов.  

"Сильных холодов, которых сейчас опасаются, я не жду. Конечно, если не будет отопления, людям будет холодно, но это уже другой вопрос. Обычно я стараюсь не давать такие прогнозы, но сейчас люди очень озабочены", — отметила ученый.

По ее словам, ожидать повторения самых строгих холодов предыдущего сезона не стоит. Зима может быть нестабильной: кратковременные периоды похолодания все же возможны, однако после них температура, по прогнозу специалиста, снова будет возвращаться к более умеренным значениям.  

Таким образом, главным вызовом для украинцев этой зимой может оказаться не экстремальная погода, а готовность страны к возможным перебоям с отоплением и электроэнергией из-за российских атак. Даже при относительно мягкой температуре отсутствие тепла в домах способно создать серьезные проблемы.  

Прогноз Мартазиновой дает основания надеяться, что погодные условия не станут дополнительным фактором, который существенно усложнит прохождение зимнего периода. Короткие волны холода возможны, однако сценарий с продолжительными сильными морозами пока не ожидается.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские удары по Украине могут иметь не только военную, но и политическую цель — усилить давление на общество и подтолкнуть Киев к невыгодным договоренностям. Политолог Владимир Фесенко считает, что говорить о принуждении Украины к капитуляции сегодня уже нельзя отмахнуться как от конспирологии.



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