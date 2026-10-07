Після настання "миру" на Україну чекає тотальне знищення: експерт вразив жорстким ультиматумом



















Російські удари по Україні можуть мати не лише військову, а й політичну мету — посилити тиск на суспільство та підштовхнути Київ до невигідних домовленостей. Політолог Володимир Фесенко вважає, що говорити про примушування України до капітуляції сьогодні вже не можна відмахнутися як від конспірології.

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"Я вважаю, що це абсолютно не конспірологія, це та реальність, в якій ми живемо. Росія сотнями років хотіла би мати Україну окупованою, підлеглою, можливо, просто знищеною", — заявив Фесенко.

На його думку, головна небезпека полягає у спробі представити територіальні та політичні поступки як єдиний шлях до припинення війни. При цьому російські удари по тилу можуть формувати відчуття виснаження та безвиході, тоді як паралельно просуваються тези про необхідність домовлятися.

"В результаті в нас буде не мир, а просто знищення українців. Тобто уявимо собі, що ми погоджуємося на капітуляцію", — наголосив політолог.

Фесенко вважає, що Україні важливо чітко розрізняти припинення бойових дій і справжній мир. Якщо домовленість передбачатиме відмову від суверенітету, територій або права самостійно визначати майбутнє, вона не усуне російську загрозу.

"Тому, коли нам зовнішні сили говорять про якийсь мир, ми розуміємо, що це капітуляція", — сказав Фесенко.

За словами експерта, навіть тривала війна не означає, що ситуація назавжди залишатиметься такою, як сьогодні. Саме тому Києву, на його думку, важливо не погоджуватися на рішення, які можуть позбавити Україну можливості захищатися в майбутньому.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Зеленського вже категорично поховали всі надії на мир: українців шокували заявою.