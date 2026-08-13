Жодної гривні за 8 місяців: що сталося з резервним фондом Волині

На Волині від початку 2026 року не використали жодної гривні з резервного фонду обласного бюджету. Станом на 13 серпня в ньому залишається 60 млн 468,6 тис. грн. Про це йдеться у відповіді Департаменту фінансів Волинської ОВА на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Волинська область

У департаменті зазначили, що кошти резервного фонду з початку року не виділялися взагалі. Відтак питання про найбільші суми фінансування та отримувачів коштів фактично не має відповіді: таких видатків у 2026 році не здійснювали.

Водночас область має понад 60 млн грн резерву, які можуть бути спрямовані на непередбачені видатки за відповідних рішень. Саме резервний фонд бюджетів є фінансовим інструментом для реагування на надзвичайні ситуації та інші непередбачені обставини.

Окремі відповіді органів влади свідчать, що ситуація з фінансуванням захисної інфраструктури на місцях також неоднорідна. Зокрема, Володимирська районна військова адміністрація повідомила, що будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту не здійснювалися.

У Поромівській громаді також заявили про відсутність таких об’єктів станом на 12 серпня. При цьому з початку року в бюджеті громади було заплановано 200 тис. грн, які залишаються невикористаними.

Таким чином, на рівні області резервний фонд у понад 60 млн грн залишається недоторканим, тоді як частина громад не має запланованих або реалізованих проєктів із будівництва чи ремонту захисних споруд. Водночас у відповіді Волинської ОВА немає узагальнених даних про загальну кількість будівельних проєктів області та їхню сукупну вартість – департамент фінансів зазначив, що надає лише інформацію, яка вже перебуває у його володінні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мільйони на укриття, але не для всіх: де на Прикарпатті отримали найбільше коштів.



