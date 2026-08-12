Мільйони на укриття, але не для всіх: де на Прикарпатті отримали найбільше коштів

На Прикарпатті у 2025-2026 роках з обласного бюджету передбачили понад 10 млн гривень на будівництво, ремонт та облаштування укриттів у закладах освіти. Про це йдеться у відповіді Івано-Франківської ОВА на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Укриття в Івано-Франківській області

У 2025 році місцевим бюджетам на ці потреби передбачили та профінансували 3377,3 тис. грн. Кошти спрямували для 10 територіальних громад. Найбільше отримала Долинська міська громада — 1,55 млн грн. Ще 706,3 тис. грн спрямували Гвіздецькій селищній громаді.

У 2026 році з обласного бюджету на будівництво, ремонт і облаштування укриттів передбачено вже 6674 тис. грн. Станом на 1 серпня профінансовано 5064 тис. грн. Кошти розподілили між 19 територіальними громадами.

Лідером за обсягом фінансування знову стала Долинська громада — їй передбачили 3,55 млн грн. Ще 630 тис. грн отримала Івано-Франківська міська громада.

Водночас у 2025-2026 роках фінансування на шкільні укриття з обласного бюджету не отримали десятки громад. Серед них Білоберізька, Більшівцівська, Бурштинська, Букачівська, Болехівська, Богородчанська, Верхнянська, Витвицька, Вигодська, Ворохтянська, Войнилівська, Делятинська, Дубівська, Єзупільська, Загвіздянська, Угринівська, Космацька, Коломийська, Коршівська та низка інших.

Окремо ОВА повідомила про капремонт укриття Коломийського ліцею №5. У 2025 році на проєкт із державного бюджету виділили 6239,9 тис. грн, а на 2026 рік — ще 7825,8 тис. грн. Роботи планують завершити до кінця навчального року, при цьому ризиків їхнього зриву в адміністрації наразі не бачать.

Таким чином, область нарощує видатки на шкільні укриття, однак розподіл коштів між громадами залишається нерівномірним.

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