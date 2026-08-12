Миллионы на укрытие, но не для всех: где на Прикарпатье получили больше всего средств

На Прикарпатье в 2025-2026 годах из областного бюджета предусмотрено более 10 млн гривен на строительство, ремонт и обустройство укрытий в учебных заведениях. Об этом говорится в ответе Ивано-Франковской ОВА на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Укрытия в Ивано-Франковской области

В 2025 году местным бюджетам на эти нужды предусмотрено и профинансировано 3377,3 тыс. грн. Средства были направлены для 10 территориальных общин. Больше всего получило Долинская городская община – 1,55 млн грн. Еще 706,3 тыс. грн направили Гвоздецкой поселковой общине.

В 2026 году из областного бюджета на строительство, ремонт и обустройство укрытий предусмотрено уже 6674 тыс. грн. На 1 августа профинансировано 5064 тыс. грн. Средства были разделены между 19 территориальными общинами.

Лидером по объему финансирования снова стала Долинская община – ей предусмотрели 3,55 млн грн. Еще 630 тыс. грн получила Ивано-Франковская городская община.

В 2025-2026 годах финансирование на школьные укрытия из областного бюджета не получили десятки общин. Среди них Белоберезская, Большевцевская, Бурштынская, Букачевская, Болеховская, Богородчанская, Верхнянская, Витвицкая, Выгодская, Ворохтянская, Войниловская, Делятинская, Дубовская, Езупольская, Загвоздянская, Угриновская, Космацкая, Коломыйская,

Отдельно ОВА сообщила о капремонте укрытия Коломыйского лицея №5. В 2025 году на проект из государственного бюджета было выделено 6239,9 тыс. грн, а на 2026 год — еще 7825,8 тыс. грн. Работы планируют завершить до конца учебного года, при этом рисков их срыва в администрации пока не видят.

Таким образом область наращивает расходы на школьные укрытия, однако распределение средств между общинами остается неравномерным.

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