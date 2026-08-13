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Ни одной гривны за 8 месяцев: что произошло с резервным фондом Волыни

ОВА сообщила, что с начала 2026 года из резервного фонда области не выделили ни одной гривны – при этом в нем остается более 60 млн грн

13 августа 2026, 16:25
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Кравцев Сергей

На Волыни с начала 2026 года не использовали ни одну гривню из резервного фонда областного бюджета. По состоянию на 13 августа в нем остается 60 млн. 468,6 тыс. грн. Об этом говорится в ответе Департамента финансов Волынской ОВА на информационный запрос интернет-портала "Комментарии".

Ни одной гривны за 8 месяцев: что произошло с резервным фондом Волыни

Волынская область

В департаменте отметили, что средства резервного фонда с начала года не выделялись вообще. Следовательно, вопрос о наибольших суммах финансирования и получателях средств фактически не имеет ответа: таких расходов в 2026 году не осуществляли.

В то же время область имеет более 60 млн грн резерва, которые могут быть направлены на непредвиденные расходы по соответствующим решениям. Именно резервный фонд бюджетов является финансовым инструментом реагирования на чрезвычайные ситуации и другие непредвиденные обстоятельства.

Отдельные ответы органов власти свидетельствуют, что ситуация с финансированием защитной инфраструктуры на местах тоже неоднородна. В частности, Владимирская районная военная администрация сообщила, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты не производились.

В Поромовской общине также заявили об отсутствии таких объектов по состоянию на 12 августа. При этом с начала года в бюджете общины было запланировано 200 тыс. грн, которые остаются неиспользованными.

Таким образом, на уровне области резервный фонд более 60 млн грн остается неприкосновенным, тогда как часть общин не имеет запланированных или реализованных проектов по строительству или ремонту защитных сооружений. В то же время в ответе Волынской ОВА нет обобщенных данных об общем количестве строительных проектов области и их совокупной стоимости – департамент финансов отметил, что предоставляет только информацию, которая уже находится в его владении.

Также издание "Комментарии" сообщало – миллионы на укрытие, но не для всех: где на Прикарпатье получили больше средств.




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