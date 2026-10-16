Жодних домовленостей і конкретики: Зеленський і Мадяр провели першу зустріч

Президент України Володимир Зеленський уперше провів офіційну двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Переговори відбулися 16 жовтня в Брюсселі на полях саміту ЄС і тривали близько 30 хвилин. Сторони обговорили права національних меншин, відносини між країнами та дипломатичні шляхи завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела та заяву Мадяра.

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За інформацією видання, лідери спілкувалися тет-а-тет, без помічників і членів делегацій. Зустріч тривала довше, ніж очікував угорський прем’єр, який раніше прогнозував 10–15 хвилин переговорів.

Мадяр позитивно оцінив кроки Києва щодо захисту прав угорської меншини на Закарпатті. Зокрема, він згадав ухвалення закону про освіту національних меншин і початок його виконання. Також угорський прем’єр подякував Україні за визнання злочинів проти закарпатських угорців у 1944–1946 роках.

За словами Мадяра, сторони домовилися продовжити консультації на рівні міністерств і розвивати політичну та економічну співпрацю. Він також заявив про солідарність з Україною та готовність Угорщини використовувати дипломатичні можливості для досягнення перемир’я і тривалого миру. Конкретних домовленостей щодо подальшого переговорного процесу в оприлюдненій заяві не наведено.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейські лідери можуть закликати президента України Володимира Зеленського стримати публічну критику президента США Дональда Трампа, водночас нагадавши Києву про необхідність виконувати зобов’язання перед Євросоюзом. Таку оцінку європейського візиту глави держави висловив політолог Віктор Бобиренко.