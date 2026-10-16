Зеленський здивував заявою після зустрічі з Мадяром: чи досягнуто прориву між Києвом і Будапештом

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першої офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, яка відбулася у Брюсселі. Глава держави позитивно оцінив переговори, зазначивши, що сторони провели змістовну розмову та обговорили важливі питання співпраці між двома країнами.

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За словами Зеленського, під час зустрічі йшлося про двосторонні відносини, економічну взаємодію та логістичні питання. Президент також підтвердив, що готовий відвідати Будапешт. Він наголосив, що вирішальне значення має не черговість візитів, а взаємне прагнення України та Угорщини налагодити діалог і покращити відносини.

Окремо Зеленський висловив вдячність партнерам, які підтримали відкриття двох переговорних кластерів для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі. Він відзначив і позицію Будапешта, який підтримав відповідні кроки. За словами президента, український парламент та урядовці працювали над законодавчими змінами, на яких наполягала угорська сторона, а також над іншими необхідними реформами.

Зеленський назвав ці результати позитивним сигналом для відносин між Києвом і Будапештом. Він підкреслив, що Україна продовжує європейську інтеграцію, а конструктивний діалог з Угорщиною може сприяти подальшому просуванню на шляху до ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейські лідери можуть закликати президента України Володимира Зеленського стримати публічну критику президента США Дональда Трампа, водночас нагадавши Києву про необхідність виконувати зобов’язання перед Євросоюзом. Таку оцінку європейського візиту глави держави висловив політолог Віктор Бобиренко.