Зеленский удивил заявлением после встречи с Мадяром: достигнут ли прорыв между Киевом и Будапештом

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги состоявшейся в Брюсселе первой официальной встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Глава государства положительно оценил переговоры, отметив, что стороны провели содержательный разговор и обсудили важные вопросы сотрудничества между двумя странами.

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По словам Зеленского, во время встречи речь шла о двусторонних отношениях, экономическом взаимодействии и логистических вопросах. Президент также подтвердил, что готов посетить Будапешт. Он подчеркнул, что решающее значение имеет не очередность визитов, а взаимное стремление Украины и Венгрии наладить диалог и улучшить отношения.

Отдельно Зеленский выразил благодарность партнерам, поддержавшим открытие двух переговорных кластеров для дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. Он отметил и позицию Будапешта, поддержавшего соответствующие шаги. По словам президента, украинский парламент и члены правительства работали над законодательными изменениями, на которых настаивала венгерская сторона, а также над другими необходимыми реформами.

Зеленский назвал эти результаты положительным сигналом для отношений между Киевом и Будапештом. Он подчеркнул, что Украина продолжает европейскую интеграцию, а конструктивный диалог с Венгрией может способствовать дальнейшему продвижению по пути в ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейские лидеры могут призвать президента Украины Владимира Зеленского сдержать публичную критику президента США Дональда Трампа, в то же время напомнив Киеву о необходимости выполнять обязательства перед Евросоюзом. Такую оценку европейского визита главы государства высказал политолог Виктор Бобиренко.