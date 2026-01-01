"Живий Нострадамус" озвучив 2 фатальні передбачення на 2026 рік

Духовного наставника, медіума та нумеролога з Бразилії Атоса Саломе журналісти охрестили "Живим Нострадамусом" — за аналогією з відомим астрологом і аптекарем Мішелем де Нострдамом. За його словами, ще в дитячі роки він переживав видіння та передчуття, які серйозно непокоїли його глибоко релігійних батьків.

Атос Саломе (фото з відкритих джерел)

Незважаючи на це, Саломе почав вивчати нумерологію, парапсихологію та енергетичне цілительство у бразильських практиків і згодом зайнявся духовним консультуванням. Досить швидко він здобув популярність на батьківщині, а нині підготував серію прогнозів на 2026 рік, повідомляє Sky News.

Що чекає на нас у 2026 році

Сонячні шторми

В інтерв’ю UNILAD Саломе поділився своїм, за його словами, найтривожнішим передбаченням: у березні 2026 року космічна погода стане нестабільною й непередбачуваною, що може спричинити масову паніку. Він прогнозує перебої з електропостачанням і серйозні збої в роботі технологічних систем.

Події в британській королівській родині

Саломе також говорить про важливі зміни в житті Меган Маркл і принца Гаррі у 2026 році. На його думку, подружжя готується до "чіткого професійного поділу" або так званого "творчого розлучення".

Водночас він переконаний, що їхні діти — Арчі та Лілібет — у підсумку стануть тим містком, який допоможе подолати родинний розкол до 2030 року.

Медичні прориви

Саломе вважає, що період, який розпочнеться з 2026 року, ознаменується значними досягненнями в медицині, зокрема відкриттями, здатними уповільнювати процеси старіння. Він навіть згадує можливу появу генетично модифікованих людей, які будуть розумнішими та більш стійкими до захворювань.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що французький астролог і лікар Мішель де Нострдам, більш відомий як Нострадамус, у своїй книзі Les Prophéties ("Пророцтва") залишив 942 загадкові чотиривірші, які протягом століть намагаються пов’язати з реальними подіями. Деякі дослідники вважають, що так званий 26-й катрен може стосуватися саме 2026 року та вказувати на війну, таємну атаку та смерть відомої людини.

Перше передбачення Нострадамуса на 2026 рік говорить про "семимісячну велику війну", яка принесе масову загибель людей. Деякі тлумачі бачать у цьому натяк на ескалацію нинішніх конфліктів, зокрема російсько-української війни, або її поширення на інші регіони Європи. Згадка у пророцтві французьких міст Руан і Евре підсилює побоювання щодо залучення Західної Європи.

