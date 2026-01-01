"Живой Нострадамус" озвучил 2 роковых предсказания на 2026 год

Духовного наставника, медиума и нумеролога из Бразилии Атоса Саломе журналисты окрестили "Живым Нострадамусом" по аналогии с известным астрологом и аптекарем Мишелем де Нострдамом. По его словам, еще в детские годы он переживал видения и предчувствия, серьезно беспокоившие его глубоко религиозных родителей.

Атос Саломе (фото из открытых источников)

Несмотря на это, Саломе начал изучать нумерологию, парапсихологию и энергетическое целительство у бразильских практиков и впоследствии занялся духовным консультированием. Достаточно быстро он приобрел популярность на родине, а ныне подготовил серию прогнозов на 2026 год, сообщает Sky News.

Что ждет нас в 2026 году

Солнечные штормы

В интервью UNILAD Саломе поделился своим, по его словам, самым тревожным предвидением: в марте 2026 года космическая погода станет нестабильной и непредсказуемой, что может повлечь за собой массовую панику. Он прогнозирует перебои с электроснабжением и серьезные сбои в работе технологических систем.

События в британской королевской семье

Саломе также говорит о важных изменениях в жизни Мегана Маркла и принца Гарри в 2026 году. По его мнению, супруги готовятся к "четкому профессиональному разделению" или так называемому "творческому разводу".

В то же время он убежден, что их дети Арчи и Лилибет в итоге станут тем мостиком, который поможет преодолеть семейный раскол до 2030 года.

Медицинские прорывы

Саломе считает, что период, который начнется с 2026 года, ознаменуется значительными достижениями в медицине, в частности, открытиями, способными замедлять процессы старения. Он даже вспоминает возможное появление генетически модифицированных людей, которые будут более умными и устойчивыми к заболеваниям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что французский астролог и врач Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, в своей книге Les Prophéties ("Пророчества") оставил 942 загадочных четверостишия, которые на протяжении веков пытаются связать с реальными событиями. Некоторые исследователи считают, что так называемый 26-й катрен может относиться именно к 2026 году и указывать на войну, тайную атаку и смерть известного человека.

Первое предсказание Нострадамуса на 2026 год говорит о "семимесячной великой войне", которая принесет массовую гибель людей. Некоторые толкователи видят в этом намек на эскалацию нынешних конфликтов, в частности российско-украинской войны, или ее распространение на другие регионы Европы. Упоминание в пророчестве французских городов Руан и Эвре усиливает опасения привлечения Западной Европы.

