Життя під землею та захисні тунелі з сіток: як Херсон рятується від тисячі дронів щодня

Через безупинні удари російських безпілотних літальних апаратів жителі Херсона змушені максимально скорочувати свій час перебування на вулицях міста. Про критичну безпекову ситуацію та переведення ключової інфраструктури під землю повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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Своїми коментарями посадовець поділився в кулуарах Карпатського саміту C8 у розмові з кореспонденткою видання "Новини.LIVE". За словами керівника ОВА, щоденна кількість ворожих дронів, які залітають у повітряний простір міста, досягає приблизно однієї тисячі одиниць, що перетворює звичайне пересування вулицями на смертельний ризик.

"Російські військові влаштували справжнє сафарі за мирними людьми, — наголошує Олександр Прокудін, описуючи жорстокість окупантів, — під їхні удари цілеспрямовано потрапляють рейсові маршрутки, автівки таксі, приватний транспорт і навіть звичайні перехожі".

Щоб уберегти життя містян та забезпечити функціонування обласного центру, місцева влада та екстрені служби змушені йти на радикальні кроки. Зокрема, школи, медичні заклади та організації, що надають базові адміністративні послуги, тепер функціонують у спеціально обладнаних підземних просторах. Тут діти продовжують освітній процес, а лікарі проводять прийоми пацієнтів.

Крім того, у Херсоні почали створювати унікальні захисні конструкції на поверхні. Маршрути, які з'єднують медичні установи, торговельні точки та міські ринки, обладнують спеціальними тунелями із міцних сіток, здатних перехоплювати або мінімізувати наслідки падіння ворожих дронів-камікадзе. Такі заходи допомагають зберегти життєдіяльність прифронтового міста в умовах постійного повітряного терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Олешках, на окупованій частині Херсонщини склалася справжня гуманітарна катастрофа.