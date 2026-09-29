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Гуманітарна криза в окупації: жителям Олешок катастрофічно бракує їжі

П'ять сіл знищено вщент: Тетяна Гасаненко розповіла про критичну ситуацію в Олешківській громаді

29 вересня 2026, 14:06
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Недилько Ксения

Тимчасово окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває на межі продовольчої катастрофи. Попри те, що українській стороні вперше за тривалий час вдалося доставити туди велику партію гуманітарних вантажів, значна частина мешканців усе одно залишається без їжі та благає про порятунок.

Гуманітарна криза в окупації: жителям Олешок катастрофічно бракує їжі

Ілюстративне фото

Ситуацію у громаді детально описала в ефірі телеканалу "Київ24" керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її даними, безпосередньо в місті зараз виживають близько двох тисяч людей, серед яких орієнтовно 40 дітей. Загалом у громаді налічується до шести тисяч громадян, проте умови їхнього існування є жахливими.

"П’ять із тринадцяти населених пунктів, які входять до складу нашої громади, фактично повністю стерті з лиця землі, — наголошує Тетяна Гасаненко, — це прямий наслідок інтенсивних бойових дій".

Для підтримки тих, хто не зміг евакуюватися, українські військові та волонтери з весни періодично передавали ліки та харчі. Проте прорив великої колони став унікальною операцією, деталі якої розкрив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі "День.LIVE". Посадовець пояснив, що впродовж кількох місяців фахівці ретельно шукали прогалини у ворожій обороні.

"Ми тривалий час аналізували, де саме у російських загарбників є так звані "сліпі зони", — ділиться деталями Толоконніков, — і саме через ці шпарини прокладали маршрути для допомоги нашим людям".

За словами представника ОВА, влітку постачання великих обсягів призупинили, адже місцеві жителі могли частково прогодувати себе завдяки врожаю з власних присадибних ділянок. Проте з настанням осені ситуація із продовольством у місті знову різко загострилася. Доставлених зараз запасів частині мешканців вистачить лише на один-два тижні, тоді як інші досі залишаються ні з чим. Наступна така операція — під великим питанням.

"Наразі нам вдалося передати обсяги, яких людям має вистачити приблизно на 2–3 тижні, — підкреслює Олександр Толоконніков і застерігає: — Коли випаде наступна така нагода і чи вдасться взагалі повторити цей крок — невідомо. Окупанти тепер стовідсотково посилять пильність і будуть постійно чатувати, аби заблокувати наші нові спроби".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація в регіоні набула ознак відвертого геноциду, оскільки виїзд з міста заблоковано російськими мінами та безпілотниками.



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