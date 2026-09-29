Жизнь под землей и защитные туннели из сеток: как Херсон спасается от тысячи дронов каждый день

Из-за непрерывных ударов российских беспилотных летательных аппаратов жители Херсона вынуждены максимально сокращать свое время пребывания на улицах города. О критической ситуации безопасности и перенесении ключевой инфраструктуры под землю сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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Своими комментариями чиновник поделился в кулуарах Карпатского саммита C8 в разговоре с корреспондентом издания "Новости.LIVE". По словам руководителя ОВА, ежедневное количество вражеских дронов, залетающих в воздушное пространство города, достигает примерно одной тысячи единиц, что превращает обычное передвижение по улицам в смертельный риск.

"Российские военные устроили настоящее сафари за мирными людьми, – отмечает Александр Прокудин, описывая жестокость оккупантов, – под их удары целенаправленно попадают рейсовые маршрутки, авто такси, частный транспорт и даже обычные прохожие".

Чтобы уберечь жизнь горожан и обеспечить функционирование областного центра, местные власти и экстренные службы вынуждены идти на радикальные шаги. В частности, школы, медицинские учреждения и организации, предоставляющие базовые административные услуги, теперь работают в специально оборудованных подземных пространствах. Здесь дети продолжают образовательный процесс, а врачи проводят приемы пациентов.

Кроме того, в Херсоне начали производить уникальные защитные конструкции на поверхности. Маршруты, соединяющие медицинские учреждения, торговые точки и городские рынки, оборудуют специальными тоннелями из крепких сеток, способных перехватывать или минимизировать последствия падения вражеских дронов-камикадзе. Такие меры помогают сохранить жизнедеятельность прифронтового города в условиях постоянного воздушного террора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Олешках, на оккупированной части Херсонщины сложилась настоящая гуманитарная катастрофа.