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Житомирщина майже не готується до ударів РФ: відповідь ОВА викрила несподівану деталь

У 2026 році в області ввели в експлуатацію лише одну нову захисну споруду, тоді як інформацію про компенсації за пошкоджене житло в ОВА не надали

7 серпня 2026, 17:54
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Кравцев Сергей

У Житомирській області у 2026 році ввели в експлуатацію лише одну нову захисну споруду цивільного захисту. Про це йдеться у відповіді Житомирської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Житомирщина майже не готується до ударів РФ: відповідь ОВА викрила несподівану деталь

Житомирська область

Редакція звернулася до ОВА із проханням надати про темпи будівництва та ремонту укриттів у 2026 році.

Згідно з відповіддю ОВА, цього року на території області було введено в експлуатацію одну споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття. Об'єкт розташований у місті Коростень на території ТОВ "Коростенський завод МДФ".

Нове укриття розраховане на 49 осіб. У відповіді також зазначено, що споруда перебуває у приватній власності, а вартість реалізованого проєкту становила 11 783,62 грн. Джерелом фінансування фактично стали приватні кошти, адже об'єкт належить підприємству.

Таким чином, із наданої Житомирською ОВА інформації випливає, що у 2026 році офіційно повідомлено лише про один новий об'єкт цивільного захисту, тоді як запитувані відомості про компенсації мешканцям за пошкоджене війною житло залишилися без відповіді.                                      

Також видання "Коментарі" повідомляло – попри масштабне фінансування будівництва та ремонту захисних споруд, у Хмельницькій області досі залишаються укриття, які не готові до використання за призначенням. Це випливає з відповіді Хмельницької обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".                                                   

Житомирщина майже не готується до ударів РФ: відповідь ОВА викрила несподівану деталь - фото 2



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