Мільйони на укриття, але є проблема: Хмельницька ОВА визнала порушення із захисними спорудами

Попри масштабне фінансування будівництва та ремонту захисних споруд, у Хмельницькій області досі залишаються укриття, які не готові до використання за призначенням. Це випливає з відповіді Хмельницької обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Хмельницька область

В ОВА повідомили, що на сьогодні фонд захисних споруд цивільного захисту області налічує 3 088 об'єктів. До нього входять 123 сховища, 740 протирадіаційних укриттів, чотири споруди подвійного призначення та 2 221 найпростіше укриття. Водночас рівень забезпеченості населення укриттями суттєво відрізняється залежно від громади, чисельності населення, щільності забудови та наявності придатних підземних приміщень.

За інформацією адміністрації, громади продовжують розширювати фонд захисних споруд. Для цього будують нові укриття, реконструюють існуючі об'єкти та облаштовують підвальні приміщення, які можуть використовуватися як найпростіші укриття.

Серед найбільших проєктів, що реалізуються нині, – будівництво протирадіаційних укриттів для Сатанівського та Дунаєвецького ліцеїв, а також споруди подвійного призначення для Городоцького ліцею №2.

Разом із тим результати перевірок свідчать, що проблеми із належним утриманням укриттів залишаються. У Хмельницькій ОВА повідомили, що з початку 2026 року під час комплексних обстежень були виявлені порушення, через які окремі захисні споруди виявилися неготовими до експлуатації. За ці порушення до адміністративної відповідальності вже притягнули п'ятьох посадових осіб та балансоутримувачів.

При цьому на будівництво, ремонт та облаштування укриттів у 2026 році передбачено 259,7 млн грн. Найбільшу частину – 136,9 млн грн – становить державна субвенція, ще 107,1 млн грн виділяють місцеві бюджети, а 15,7 млн грн – обласний бюджет.

Найбільші обсяги фінансування отримали Городоцька громада – 98,1 млн грн, Новодунаєвецька – 53,9 млн грн, Хмельницька міська громада – 34,2 млн грн, Нетішинська – 14,7 млн грн та Сатанівська – 10,1 млн грн. Окремо з обласного бюджету передбачено понад 15 млн грн на будівництво сховища для Хмельницької обласної дитячої лікарні.

Таким чином, область одночасно збільшує кількість захисних споруд і вкладає сотні мільйонів гривень у їх розвиток, однак результати перевірок демонструють, що питання якості утримання вже існуючих укриттів залишається актуальним навіть в умовах повномасштабної війни.

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